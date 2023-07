Mainz-Vorstand Heidel zu Jaissle-Wechsel: "Was willst du in der Wüste?"

Der kurzfristige Wechsel von Matthias Jaissle als Trainer von RB Salzburg zum saudischen Club Al-Ahli sorgt für kritische Reaktionen. Auch Mainz-Vorstand Christian Heidel meldet sich zu Wort.

Die Schwaben und das liebe Geld. Das ist schon eine besondere Beziehung. Sie kommt auch in zahlreichen Witzen zum Ausdruck. Beispiel: Ein Schwabe ist gerade dabei, in seinem Wohnzimmer die Tapeten abzulösen. Da kommt ein Freund zu Besuch und fragt: "Ha, willscht nei dabeziera?"- "Noi, umzieha…"

Der gemeine Schwabe nimmt alles mit, was ihm gehört oder was er kriegen kann. Matthias Jaissle ist Schwabe. Vor 35 Jahren wurde er in Nürtingen geboren. Als junger Kicker startete er schnell durch. Mit 17 wechselte Jaissle nach Hoffenheim. Dort schaffte er innerhalb kürzester Zeit den Durchmarsch von der Regionalliga in die Bundesliga - als jüngster Stammspieler. Die Fußballwelt schien dem Defensiv-Talent offen zu stehen.

Mitnehmen, was du kriegen kannst

Doch dann folgte Rückschlag auf Rückschlag. Schwere Verletzungen zwangen ihn, seine Karriere frühzeitig mit 25 zu beenden. Die Lehre aus diesem Erleben konnte für ihn also nur sein: In diesem Geschäft kann alles ganz schnell vorbei sein. Du kannst deine Karriere nicht planen. Du musst mitnehmen und genießen, was du kriegen kannst.

Vorstellung Jaissle bei Al-Ahli

Mit diesen Erfahrungen und Erkenntnissen im Hinterkopf erhielt Jaissle dieser Tage das verlockende Angebot des saudischen Vereins Al-Ahli Sport Club. Er konnte beim Erstligisten aus Dschidda plötzlich ein Vielfaches seines bisherigen Gehalts verdienen. Und das war als Cheftrainer von Red Bull Salzburg, mit dem er zwei Mal österreichischer Meister wurde, schon nicht dürftig.

Vor wenigen Wochen hat der saudische Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) 75 % der Anteile an dem Verein übernommen. Der Fonds ist auch Mitbesitzer von Newcastle United und mehrerer weiterer saudischer Fußballklubs. Die Verantwortlichen des Al-Ahli SFC fliegen in diesem Sommer mit vollen Geldbörsen auf beeindruckende Weise zum Fußballer-Shoppen: Edouard Mendy (FC Chelsea), Roberto Firmino (FC Liverpool) und Riyad Mahrez (Manchester City) sind dem Lockruf des Geldes bereits gefolgt. Jetzt also auch Salzburg-Coach Matthias Jaissle.

Screenshot: Matthias Jaissle als Neuzugang von Al-Ahli Screenshot: Instagram-Account

Neben dem Auffüllen des eigenen Bankkontos dürfte es den noch jungen Trainer sicherlich reizen, mit solchen Topstars zusammenarbeiten zu können. Das Team befindet sich aktuell im Trainingslager in Österreich. Ein kurzer Weg also für Jaissle, um seine neue Truppe nach seiner Vertragsunterschrift schnell kennenzulernen. Es wird auch höchste Zeit: Die Saison in Saudi-Arabien beginnt bald, Al-Ahli bestreitet am 11. August das Eröffnungsspiel der Saudi First Division gegen Al-Hazm.

Befeuert hatte Jaissles Entschluss, Salzburg kurzfristig den Rücken zu kehren, auch der Weggang seines engsten Vertrauten. Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund wechselt zum 1. September zum FC Bayern München. Jaissle sollte die sportliche Hauptlast bei RB also alleine tragen. Keine verlockende Perspektive.

Mit seinem Wechsel zu den Saudis hat Jaissle viele Kritiker auf den Plan gerufen. Auch Mainz 05-Sportvorstand Christian Heidel findet die Entscheidung des Schwaben eigenartig. Heidel kann gut nachvollziehen, dass RB Salzburg über Jaissles Vorgehen nicht amused war. "Das ist schon eine Katastrophe. Du trainierst die ganze Vorbereitung mit einem Trainer, stellst die Mannschaft zusammen, und dann sagt er zwei Tage vor Saisonstart: Ich gehe jetzt mal in die Wüste. Das hat mich gewundert."



Vor allem zeigt sich Heidel über den Zeitpunkt des Wechsels überrascht. "Dass ein 35-jähriger Trainer, der in einem nicht so schlechten Klub arbeitet, in dem Alter nach Saudi Arabien wechselt, hat mich schon überrascht", sagt der 60-Jährige im Interview mit SWR Sport. Er frage sich, "ob das der richtige Schritt ist".

Heidel: "...dann gehe ich auch ans Telefon"

Heidel räumt jedoch ein: "Wenn das Telefon klingelt und die Vorwahl von Saudi Arabien ist da, dann gehe ich auch ans Telefon. Damit müssen wir leben, aber es hat natürlich ein Geschmäckle. Was willst du da in der Wüste? Im Sommer hat es dort 45 Grad, das hat ja mit europäischem Fußball nichts zu tun."

Auch in den sozialen Medien wird das Verhalten Jaissles intensiv diskutiert und kommentiert. Hannes Woell ist einer der Fans auf Instagram, die an Jaissles Loyalität zweifeln: "Ich habe hier in Salzburg Vertrag, blablabla. Ich fühle mich wohl hier in Salzburg, blablabla [...] absolut heuchlerisch und unsympatisch". Andere stellen Jaissles charakterliche Eignung komplett infrage: "Geldgeiles Stück", schreibt jemand unter Pseudonym.

Zeitung: "Heuchelei" und "Verrat" des "Posterboys"

Die Kronen-Zeitung aus Österreich greift tief in die verbale Beleidigungskiste und nennt die Entscheidung des Nürtingers "letztklassig". Das Verhalten des "Posterboys" und "Trainer-Bubi" sei "Heuchelei" und "Verrat".



Etliche Fans befürchten einen Karriereknick für Jaissle. Franziskus Brandstätter: "Das machen nur die in die Jahre gekommenen Fußballer und Trainer, die eigentlich keiner mehr will. Wie sollte er wieder zurückkommen, ohne sein Gesicht zu verlieren?" Tobias Grune pflichtet auf Instagram bei: "Damit versaut er sich seine Karriere."

Karriereknick muss nicht sein

Dabei muss das gar nicht sein. Bestes Beispiel: Roger Schmidt. Er trainierte nach seinem erfolgreichen Engagement bei Bayer 04 Leverkusen zwei Jahre in China. Mit Beijing Guoan gewann er 2018 den chinesischen Pokal. Von Karriereknick keine Spur: Neun Monate später heuerte Schmidt bei der PSV Einhoven an, ehe er 2022 Benfica Lissabon übernahm und die Portugiesen zum Meistertitel führte. Sein Vertrag wurde vorzeitig bis 2026 verlängert.

Eine Trainerkarriere kann man nicht am Reißbrett entwerfen. Das weiß Matthias Jaissle. Jetzt hat er sich also für Saudi-Arabien entschieden. Dort kann er nicht nur viel Geld verdienen, sondern auch Geld sparen. Denn während die Schwaben hierzulande ihren Bar-Besuch mit den Worten beginnen: "Ihr günstigstes Bier, bitte!", kann er sich diesen Satz in seiner neuen Wahlheimat sparen. In Saudi-Arabien ist Alkohol gesetzlich verboten.