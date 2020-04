per Mail teilen

Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter sieht in der Corona-Krise eine Chance, dass der Fußball sich verändert. Er selbst versucht Menschen mit seiner Stiftung zu helfen, vor allem Kindern. Dafür hat der junge Vater jetzt etwas mehr Zeit.

Matthias Ginter ist Freiburger. Das hat sich bis heute nicht geändert. Dieses Gefühl bekommt man zumindest, wenn man mit ihm über die aktuelle Situation und sein Leben spricht. Der 26-Jährige hat inzwischen 29 Länderspiele gemacht und gehört zu den Top-Abwehrspielern der Bundesliga. Er ist im Zirkus der großen angekommen. Spüren lässt er das niemanden.

Im Gegenteil. Matthias Ginter sieht in der Corona-Krise eine Chance für den Fußball. Mit Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre wird er deutlich: "Ich glaube, dass es kein Geheimnis ist, dass der Fußball, gerade im Profi-Bereich, sich immer weiter von der normalen Gesellschaft entfernt hat." Man könne keinem Amateurfußballer horrende Ablösesummen von mehr als 200 Millionen Euro verkaufen. "Das ist nicht mehr greifbar!"

Ob die Fußball-Bundesliga bald wieder anfangen soll? Matthias Ginter spricht bei dieser Frage von "Pro und Contra". Er hoffe, dass weitergespielt werden kann. Immerhin hängen auch am Fußball "Arbeitsplätze und Existenzen". "Vielleicht", so Ginter, kann das alles auch "ein Schritt zurück zum Alltag sein, mit Bundesligakonferenzen am Samstag um 15:30 Uhr", auch wenn er verstehe, dass die Sonderrolle "keine perfekte Lösung ist".

Ginter, der sich in Mönchengladbach sportlich nochmal eine Stufe weiterentwickelt hat, blickt auch auf das Große und Ganze. Das wird auch im Gespräch schnell klar. Vor zwei Jahren gründete er die 'Matthias-Ginter-Stiftung'. Deutlich früher als selbst erwartet und früher als bei anderen prominenten Persönlichkeiten. Ein Besuch mit seiner Frau Christina in der Kinderklinik in Freiburg im Dezember 2016 gab den Impuls. Er wollte etwas tun.

Kinder, die momentan keinen Zugriff auf Bücher habe, erhalten von der Matthias-Ginter-Stiftung Hilfe. Durch eine Art "Bibliothek auf Rädern", wie Ginter es beschreibt, soll für geschlossene Bibliotheken Ersatz geschaffen werden. "Nur eins von vier Projekten." Mehr als 40 Kinder erhalten von April bis Juni eine Tages-Betreuung, damit ihre Eltern systemrelevante Jobs sind. Auch vier schwerbehinderte Kinder finden dort einen Platz.

Ungerechtigkeit, so spürt man es im Gespräch, scheint dem Nationalspieler nicht zu gefallen. Das zeigt sich nicht nur in der Arbeit der Stiftung, sondern auch bei den Gedanken über den professionellen Fußball. Matthias Ginter ist Teil dieser Glitzer-Welt und schafft es doch kritisch über den Teller-Rand zu schauen. Ginter ist ein Freiburger geblieben.