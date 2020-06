Zurück aus Down Under

Was über Markus Babbel sagen, was noch nicht über ihn geschrieben wurde? Googelt man seinen Namen, erhält man allein unter der Rubrik Nachrichten über 30.000 Treffer. Doch es gibt Neues – der gebürtige Bayer wagt wieder einen Neuanfang und ist aus Australien zurückgekehrt. Am Sonntag ist Markus Babbel zu Gast im SWR-Fernsehen bei SWR Sport BW.