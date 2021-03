per Mail teilen

Marco Fritz ist Bundesliga-Schiedsrichter. Seit Jahren fördert er den Nachwuchs in der Region. Durch die Corona-Pandemie ein schwieriges Unterfangen, dem der 43-Jährige gemeinsam mit dem Württembergischen Fußball Verband (wfv) entschlossen entgegenzuwirken versucht.

Es ist kein Geheimnis, dass der Breitensport unter der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen und Einschränkungen leidet. Doch neben den vielen Mannschaften warten auch die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sehnsüchtig auf eine Rückkehr zur Normalität. Vor allem der Nachwuchs bleibt auf der Strecke. Denn ohne Fußballspiele braucht es auch keine Unparteiischen.

Online-Angebot für Schiedsrichter-Nachwuchs

Um den Kontakt zur Basis nicht zu verlieren, hat der Württembergische Fußballverband ein Online-Angebot für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zur Verfügung gestellt. Für Marco Fritz aus dem württembergischen Korb ist das zwar nicht die Ideal-Lösung, aber eben die einzige Möglichkeit, um den Kontakt zu den jungen Referees halten zu können. Bei den Online-Schulungen liegt der Fokus auf der Vermittlung der theoretischen Grundlagen. "Das hilft zwar den theoretischen Teil abzudecken, kann aber die Erfahrungen auf dem Spielfeld nicht gleichwertig ersetzen", so Fritz.

Fritz selbst ist seit 2009 Bundesliga- und seit 2012 Fifa-Schiedsrichter. Bei seinem Heimatverein SV Breuningsweiler ist er zudem Sportvorstand. In Breuningsweiler begann er auch seine Schiedsrichterkarriere, allerdings erst im Alter von 20 Jahren. Wie Fritz zu Beginn seiner Laufbahn, pfeifen viele der jungen Talente ihre Spiele alleine auf den Sportplätzen in der Region. Fritz weiß, wie wichtig daher der Austausch untereinander ist.

Marco Fritz: Schiedsrichter des Jahres

Vergangenen Sommer wurde Marco Fritz zum Schiedsrichter des Jahres gewählt. Die höchste Auszeichnung für einen Fußballschiedsrichter in Deutschland. Für viele der jungen Nachwuchstalente ein großer Traum für die eigene Karriere. Um diese nachhaltig für den Schiedsrichter-Job zu begeistern, nimmt Fritz die Vereine in die Pflicht und erwartet von ihnen, mehr Verantwortung in Sachen Nachwuchsförderung für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zu übernehmen.