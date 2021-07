per Mail teilen

Bundesligist 1. FSV Mainz 05 und Drittligist 1. FC Kaiserslautern werden in den kommenden Wochen ein Benefizspiel zugunsten der Hochwasser-Opfer in Rheinland-Pfalz bestreiten.

Die Partie soll im Rahmen einer großen Hilfsaktion stattfinden. Spenden sollen gesammelt und möglichst schnell an die Betroffenen verteilt werden. Mit dieser Aktion wollen die beiden Vereine ihre Solidarität mit den Betroffenen im Norden des Bundeslandes zum Ausdruck bringen.

Thomas Hengen, Geschäftsführer Sport vom 1. FC Kaiserslautern, sagte: "Wir können nur schwer nachempfinden, wie sich die Opfer fühlen, die so viel verloren haben. Deshalb war für uns sofort klar, dass wir helfen müssen. Gemeinsam mit dem 1. FSV Mainz 05 werden wir unsere Kräfte bündeln und in einer groß angelegten Hilfsaktion die Menschen in der Region unterstützen.“

Auch 05-Vorstand Christian Heidel drückte sein Mitgefühl aus: "Die Bilder aus den Katastrophengebieten schockieren uns alle. Das Leid der Menschen, deren Familien auseinandergerissen oder Existenzen zerstört wurden, ist kaum vorstellbar. Ihnen gilt unser Beileid und Mitgefühl. So ohnmächtig uns die Situation leider zurücklässt, so groß ist unser Wunsch, Solidarität zu zeigen und zu helfen."

Verbände kündigen Solidaritätsaktionen an

Wann das Spiel genau stattfindet, ist noch offen. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) haben ihre Hilfe angekündigt. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) unterstützt Sportvereine.