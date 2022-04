Warum Luca Colangelo Lust auf den Schiedsrichter-Job hat

In Deutschland werden händeringend Schiedsrichter gesucht. Der 17-jährige Luca Colangelo hat sich für diese Aufgabe entschieden.

Pfeife, Karten, Notizblock - Luca Colangelo hat alles dabei. Jetzt kann der Schiedsrichter das Spiel anpfeifen. TuS Sausenheim gegen JFV Rhein-Haardt, Kreisliga, B-Jugend. Seit einem halben Jahr steht der 17-Jährige nicht mehr nur als Spieler auf dem Platz, sondern auch als Schiedsrichter. Sein Trainer habe gefragt, wer aus der Mannschaft Lust auf diese Aufgabe habe: "Dann war ich mir ein bisschen unschlüssig, ob mir das vielleicht zu viel wird mit dem Fußball." Nach etwas Bedenkzeit meldete sich Colangelo erneut bei seinem Coach: "Ich mach's."

Ein Job, der immer schwieriger wird

Jens Schmidt begleitet den Nachwuchs-Schiedsrichter bei dessen dritten B-Jugend-Spiel. Er ist Schiedsrichter-Obmann im Kreis Rhein-Pfalz und damit für die Einteilung der Schiris zuständig. Ein Job, der immer schwieriger wird, denn der Nachwuchs fehlt. "Da haben wir große Probleme", meint Schmidt. "Es geht auch weiter bis ins gesamte Südwestgebiet, allen andern Kreisen gehts auch nicht viel besser." Teilweise gebe es nicht genügend Schiedsrichter, um die Spiele der C- und B-Klasse zu besetzen.

Schiedsrichter-Obmann Jens Schmidt SWR SWR

Schiedsrichter-Mangel durch Nachwuchssorgen

Nachwuchssorgen. Eine SWR-Umfrage hat ergeben, dass geringe Wertschätzung und Anerkennung ein wichtiger Grund sind, warum die Schiedsrichter in ihrer Gruppe aufgehört haben. Weitere Gründe sind etwa, dass Schiedsrichter mit der Zeit das Interesse verlieren oder ihnen andere Interessen wichtiger werden, dass ihnen der zeitliche Aufwand, der mit der Schiedsrichterei einhergeht, zu groß ist und die Einstiegshürden zu hoch sind. Einige Befragte geben an, dass die Aufwandsentschädigung zu niedrig sei. Für ein Spiel in der D-Klasse bekommen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter vom Südwestdeutschen Fußballverband beispielsweise 22 Euro pro Spiel plus Fahrtgeld.

Ebenfalls ein großer Teil der Befragten hält Beleidigungen, Beschimpfungen und verbale Anfeindungen für Ursachen des Schiedsrichter-Mangels. Sechs Teilnehmer haben physische Gewalt oder die Angst davor als Grund dafür genannt, dass Schiedsrichter ihr Amt niederlegen. Jens Schmidt wurde 2019 als Linienrichter bei einem Spiel in Rüssingen niedergeschlagen. Er wirbt trotzdem dafür, Schiedsrichter zu werden. "Für einen jungen Menschen ist das eine große Aufgabe. Aber eine Aufgabe, an der man wachsen kann." Schiedsrichter lernten Pünktlichkeit, Verantwortung, Führungsstärke. Junge Menschen mit diesen Eigenschaften seien auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt. "All das kann einem die Schiedsrichterei absolut mitgeben", sagt Schmidt.

Gute Karriere-Chancen für den Nachwuchs

Luca Colangelo pfeift dieses Mal ein relativ ruhiges Spiel. Es ist eine klare Sache für den Heimverein aus Sausenheim, der schon zur Halbzeit 3:1 führt. In der zweiten Halbzeit muss Luca zwar zur Roten Karte greifen, aber es bleibt eine der wenigen Aktionen, in denen der junge Schiedsrichter gefragt ist. Trotzdem lernt er auch in diesem Spiel dazu. "Ich bin seitdem ein bisschen zufriedener mit mir geworden, ich kann besser mit Menschen umgehen und habe mehr Erfahrung im Fußball."

Das Spiel bringt Luca entspannt hinter sich. Sausenheim gewinnt 6:1. Er will weiterhin pfeifen und dabei so hoch hinaus, wie es geht. Die Chance, sich zu beweisen, wird er bekommen, denn Fußballspiele, die gepfiffen werden müssen, gibt es mehr als genug - und der Schiedsrichter-Nachwuchs fehlt.