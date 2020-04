Die DFL hat ein Konzept vorgelegt, das aufzeigt, wie sich die Verantwortlichen eine Fortsetzung der Saison in der Bundesliga und 2. Liga vorstellen. Die Vereine aus dem Südwesten begrüßen das Konzept und bereiten sich vor auf den Tag X.

Noch ist der Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga bis auf Weiteres ausgesetzt. Aber die 36 Clubs seien "bereit", sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Christian Seifert, nach der Mitgliederversammlung am Donnerstag. Eine mögliche Fortsetzung der Bundesliga in Zeiten, in denen viele andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens noch stillgelegt sind, sorgt für Diskussionen. Zumal auch der Plan zur Wiederaufnahme und das enthaltene medizinische Konzept Fragen aufwerfen. Die Vereine sehen in dem Konzept der DFL eine wichtige Voraussetzung für die Entscheidung, die die Politik voraussichtlich am 30. April treffen wird.

Dauer 1:28 min Das sagen die Vereine zum DFL-Konzept Die DFL hat ein Konzept vorgelegt, das aufzeigt, wie sich die Verantwortlichen eine Fortsetzung der Saison in der Bundesliga und 2. Liga vorstellen. Die Vereine aus dem Südwesten begrüßen das Konzept und bereiten sich vor auf den Tag X.

SC Freiburg befürwortet Geisterspiele und Start Mitte Mai

Letztendlich entscheidet die Politik über eine Fortsetzung der Saison und über einen möglichen Starttermin. Der SC Freiburg begüßt dabei die "positiven Signale aus der Politik hinsichtlich einer Wiederaufnahme der Saison im Mai", heißt es auf deren Internetseite. Dass dann kein Publikum im Stadion sein darf, sei für alle mehr als bedauerlich, aber "in der aktuellen Krisensituation die einzige Möglichkeit, um die wirtschaftliche Existenz vieler Clubs auch als Arbeitgeber zu sichern."

Mainzer Sportvorstand Schröder: Fühlen uns gut informiert

"Es war eine sehr konstruktive Sitzung, eine sehr strukturierte Sitzung", sagt Rouven Schröder, Sportvorstand von Mainz 05. Die DFL bereite sich auf den Tag X vor, "sehr inhaltlich und sehr konstruktiv", den Termin gebe allerdings die Bundesregierung vor.

TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart und Karlsruher SC sind auch bereit

Auch Thomas Hitzlsperger, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, hat die DFL-Mitgliederversammlung heute verfolgt. Es habe viele interessante Informationen gegeben. Er betont nochmal, "die Entscheidung, wann es wieder losgeht, treffen ja nicht die Clubs, sondern die Politik."

Oliver Kreuzer, Sportdirektor des KSC, sagt im SWR-Gespräch, die DFL habe mit dem Konzept die Voraussetzungen geschaffen und der Karlsruher SC sei bereit für die Fortsetzung der Saison. Auch die TSG 1899 Hoffenheim bereite sich weiter auf den Tag X vor, sagt Geschäftsführer Dr. Peter Görlich. Mit Blick auf die Trainingsbedingungen sagt er: "Sicherlich wäre es uns alle sehr recht, wenn wir deutschlandweit für alle Erst- und Zweitligisten gleiche Trainingsbedingungen und damit Wettbewerbsgleichheit herstellen können für den Tag X."

Rechtsexperte kritisiert DFL

Michael Lehner, Sportrechtsexperte aus Heidelberg, kritisiert, dass die DFL den Ball der Politik zuschiebt: "Ich hätte mir gewünscht, dass die DFL mehr Verantwortung zeigt, mehr Mut zeigt." Andere Verbände hätten auch die Saison abgesagt. Der Fußball würde davon nicht untergehen, meint der Rechtsexperte. Das vorgelegte Konzept der DFL zum Wiedereinstieg in die Saison, ist für ihn kein Argument: "In diesem Elfenbeinturm Fußball, wo es um soviel hundert Millionen von Euro geht, da verliert man so den Maßstab, was alles gemacht werden muss, um dieses Geschäft aufrecht zu erhalten."

"Ich hoffe, dass die Politik da einfach zurecht stutzt und sagt, es gibt keine Sonderregelung DFL, keine Sonderregelung Fußball." Michael Lehner, Sportrechtsexperte

Die DFL sei "ein hoch geblasener Kommerz-Apparat [...], der das Spiel 'Fußball' eher vernachlässigt und ein großes Geschäft ist." Deshalb müsse sich die "die DFL eben packen lassen." Sie sei ein Unternehmen, viele Unternehmen hätten gerade Probleme. Geht es nach Lehner, soll es keine Sonderrolle geben. Es gebe vernünftigere und angemessenere Haltungen, so der Sportrechtsexperte.

Medizinisches Konzept

Was sagen die Stuttgarter?

In der Stuttgarter Innenstadt haben die Passanten unterschiedliche Meinungen. Das reicht von Befürwortung bis hin zur Sorge, dass Fans bei Geisterspielen trotzdem zu den Stadien kommen und dort für größere Menschenansammlungen sorgen.

Noch gibt es keinen Termin für eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison. der Ball liegt ohnehin bei der Politik: Bundeskanzlerin Angela Merkel wird bei der nächsten Konferenz mit den Ministerpräsidenten am 30. April entscheiden, ob und wann der Ball wieder rollen wird.