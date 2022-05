Ex-Mainzer Balogun: "Ich bin ein Fighter, das mögen die Fans der Rangers"

Leon Balogun spielt für die Glasgow Rangers. Im Europa-League-Finale trifft der ehemaliger Spieler von Mainz 05 auf Eintracht Frankfurt. Vorteil der Rangers: "Die urgewaltigen Fans", sagt Balogun.

"Hört man die Vibration", fragt Leon Balogun gleich zu Beginn des Gesprächs. Dabei meint er nicht seine Aufregung vor dem großen Spiel - sein Smartphone brummt. Ständig kommen Nachrichten: "Man kriegt unfassbar viele Ticketanfragen von Menschen, die man noch nie gesehen hat." 100.000 Schotten werden wohl nach Sevilla reisen, um ihr Team im Finale heute Abend (21:00 Uhr) zu unterstützen. 40.000 Zuschauer passen ins Stadion "Ramón Sánchez-Pizjuán". Nur jeweils 10.000 Tickets haben Eintracht Frankfurt und die Glasgow Rangers bekommen. Sportlich wird es ein Finale der Überraschungsteams. Entscheidend könnte also der Fan-Faktor sein.

Botschaft der Glasgow Fans: "make us dream"

Es sind nicht nur die digitalen Nachrichten, die Balogun bekommt, "wenn man durch die Straßen läuft, wird man ständig angesprochen". Die Stimmung in Glagow? "Der Slogan 'make us dream again' beschreibt den aktuellen Zustand am besten. Alle sind super euphorisch und möchten, dass wir den Titel gewinnen", sagte der ehemalige Bundesliga-Profi Leon Balogun, der seit 2020 für den Club in Schottland spielt. Es wäre das ideale Jahr dafür: 150 Jahre nach Vereinsgründung, 50 Jahre nach dem ersten und einzigen Europapokal-Titel und zehn Jahre nach dem vorläufigen Tiefpunkt, den der Verein bestens weggesteckt hat, den Zwangsabstieg wegen Finanzbetrugs 2012 bis in die vierte schottische Liga. "Man muss von etwas träumen, um es wirklich zu erreichen", sagt Teammanager Giovanni van Bronckhorst: "Das Finale in Sevilla gibt uns die Chance, dass wir uns in die Geschichtsbücher dieses Vereins eintragen."

Beim Bouncy bebt das Rangers Stadion

Auf die Vibrationen am Smartphone reagiert Balogun gelassen, wenn er über die "Vibes" im Ibrox-Stadion der Rangers spricht kommt Balogun ins Schwärmen. "Die Wucht der Fans ist enorm, ich liebe es", sagt der 33-Jährige. Wenn die "Gers", die Fans der Rangers zum "Bouncy" anstimmen, dann hüpft das ganze Stadion. "Wenn Du auf dem Platz stehst und Dich umschaust, dann siehst Du, dass alle hüpfen." In einem Video vom Halbfinale gegen Leipzig habe er gesehen, dass das Podest gewackelt hat auf dem ein Kameramann stand. Die Leidenschaft der Fans ist ein große Motivation, aber auch nicht immer einfach: "Man muss den Klub verstehen. Man muss diese Leidenschaft zum Klub verstehen, und man muss verstehen, was gefordert wird."

Glasgow-Fans fordern viel

Hingebungsvolle und fordernde Fans. "Das passt zu mir als Typ," sagt Balogun. "Ich bin bekannt als Fighter". Anders geht es auch gar nicht bei dem mit 55 nationalen Meisterschaften erfolgreichsten Club der Welt. "Man hört ganz oft 'fear no foe', das ist die Erwartung an die Spieler", sagt der Deutsch-Nigerianer Balogun. "Fürchte keinen Feind", der Slogan der Rangers stehe für das unglaubliche Selbstbewusstsein, dahinter stecke aber auch die Botschaft an die Spieler: "Wir sind der erfolgreichste Fußballklub der Welt, hörst du ganz oft, und das möchten wir auch sehen, dass du es verkörpert. Diesen Stolz haben sie halt auch als Fans, und das macht sie einfach sehr, sehr, sehr, sehr besonders."

Frankfurt spielt auch gegen die "Teddy Bears"

An den schottischen Slang hat sich der gebürtige Berliner schon fast gewöhnt. Im Gegensatz zum reinen Oxford Englisch klingt Schottisch eher vernuschelt. Deshalb nennen sich die "Gers" gerne auch die "Teddy Bears", aber nur weil es so ähnlich klingt.

Balogun hat eine Mainzer Vergangenheit

Drei Jahre lang spielte Balogun bei Mainz 05 (2015-2018). Eine turbulente Zeit im Karnevalsverein. Manager Christian Heidel verließ damals den Verein Richtung Schalke 04. Bald wurde Harald Strutz als langjähriger Präsident abgelöst. Martin Schmidt (heute Sportdirektor) war Trainer, wurde 2017 von Sandro Schwarz abgelöst. Auch das war Mainz 05, als Leon Balogun dort spielte. Zwei Jahre lang machte Balogun einen sportlichen "Bouncy", hüpfte im englischen Fußball mehrmals von Brighton & Hove Albion zu Wigan Athletic und wieder zurück. Seit 2020 ist Balogun ein Ranger und auch nach mehreren Verletzungen wieder für die nigerianische Nationalmannschaft nominiert.