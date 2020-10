Am 3. September findet in Stuttgart für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das erste Länderspiel des Jahres statt. Zuschauer im Stadion bleiben aber aktuell ein Wunschtraum.

Wenn Bundestrainer Joachim Löw am 3. September mit seiner Mannschaft gegen Spanien spielt, dann hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) als Veranstalter zur Abwechslung mal nicht das letzte Wort. Denn dann gilt das, was derzeit noch wichtiger ist als Fußball: die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Demnach sind Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern weiter untersagt.

Sportministerin Susanne Eisenmann führt "Infektionsgründe" an

"Aus Infektionsgründen", wie Sportministerin Susanne Eisenmann erläutert. Um ohne große Umschweife auf den Punkt zu kommen: "Ich glaube, dass der Fußball gut beraten ist, auch da mit Zuschauerinnen und Zuschauern diese Regelung einzuhalten, die bis Ende Oktober gilt." Wie gesagt, Deutschland gegen Spanien findet am 3. September statt.

No net hudla...

...oder eben auf hochdeutsch: Bloß nichts überstürzen. "Große Veranstaltungen sind große nicht bestimmbare Ereignisse", sagt Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha. "Und da spricht nicht der Fußball-Fan in mir, da spricht der Gesundheitsminister", fügt er hinzu. Zu präsent ist die Pandemie, zu groß die Sorge vor der viel zitierten "zweiten Welle". Dem Spaß am Fußball könnte hinterher das "frei flottierende Virus" folgen.

Als Lucha dies so bildhaft umschreibt, sitzt neben ihm Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Seine kurze Stellungnahme lässt erstmal die Augenbrauen der Anwesenden nach oben gehen: "Wir haben ja auch bei Messen Regelungen, mit begrenzter Anzahl wäre im Stadion sicher was möglich, das ist nicht das Problem". Ministerpräsident Kretschmann macht leise Hoffnung, ohne ins Detail zu gehen. Und relativiert dann umgehend, denn die "Frage nach der An- und Abreise" scheint auch dem Ministerpräsidenten unberechenbar, oder wie er es ausdrückt: "extrem". Zu extrem!?

Das Land Baden-Württemberg hat das Sagen - die Stadt kann einschreiten

Das Zweitliga-Spitzenspiel am 09. März zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld war bislang das letzte Fußballspiel in Deutschland mit Zuschauern. Vor rund vier Monaten konnte die Stadt Stuttgart mit ihrem Gesundheitsamt noch beratend eingreifen und Einfluss nehmen. Jetzt kann sich die Stadt nicht mehr einmischen, um mehr als 500 Zuschauer zuzulassen. Allerdings, so ein Sprecher der Stadt Stuttgart, wäre die Stadt in der Lage, die Verordnung kurzfristig zu verschärfen: dann, wenn die Infektionslage schlechter würde.

Aktuell geht Sportministerin Susanne Eisenmann aber erst einmal vom Guten aus. Sie will kontinuierlich beobachten und im Oktober neu bewerten: "Auch um über Zuschauerinnen und Zuschauer beim Sport zu sprechen". Eisenmann ist in ihrer Haltung klar und bleibt realistisch. Sie verbreitet aber auch ein bisschen Hoffnung, ohne sich aus dem Fenster zu lehnen. Klar scheint aber auch: DFB-Präsident Fritz Keller wird sich mit seinem Traum, einem Fußball-Länderspiel vor zigtausend Zuschauern im Stadion, noch etwas gedulden müssen.