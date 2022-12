Kroatien steht im Viertelfinale der WM. Und Borna Sosa vom VfB Stuttgart auf den Zetteln der Topklubs. Geht er? Oder wird er wie Andrej Kramarić heimisch in Baden-Württemberg?

Stuttgart war rot-weiß. Aber nicht wie beim VfB Stuttgart mit einem Brustring durchzogen, sondern rot-weiß kariert. Für eine Nacht lag die Theodor-Heuss-Straße in Kroatien. Im Sommer 2018 feierten kroatische Fans den Einzug ihrer Nationalmannschaft in das Finale der Weltmeisterschaft. Hunderte färbten Stuttgarts Partymeile mit Trikot, Nationalflagge und Pyrotechnik rot.

So ausgelassen waren die Szenen noch nicht nach dem Achtelfinal-Triumph Kroatiens über Japan (3:1 n.E.). Dennoch feierten einige kroatische Fans in den Straßen von Stuttgart - trotz Winter. Auch ein paar Hupkonzerte erklangen an der Theodor-Heuss-Straße. Erneut stehen die "Karierten", wie die Kroaten auch genannt werden, im Viertelfinale einer WM.

"Natürlich möchte jeder Spieler seine Karriere vorantreiben"

Ähnlich wie viele kroatische Fans sind auch zwei Erfolgsgaranten der kroatischen Elf in Baden-Württemberg heimisch: Borna Sosa vom VfB Stuttgart und Andrej Kramarić von der TSG Hoffenheim. Beide wohnen seit Jahren in Deutschland und fühlen sich wohl. Allerdings hat es bei beiden immer wieder Gerüchte über einen Abgang gegeben – bei Sosa werden sie im Zuge der WM wieder lauter. Er selbst hat sie befeuert.

Andrej Kramarić und Borna Sosa auf einer Reise mit der kroatischen Nationalmannschaft im Vorfeld der WM. IMAGO Pixsell

"Natürlich möchte sich jeder Spieler weiterentwickeln und seine Karriere vorantreiben. Ich bin mir sicher, dass dies nach der Weltmeisterschaft auch bei mir der Fall sein wird" sagte Sosa im Interview mit der französischen Sportzeitung "L’Équipe". Aktuell wird er mit Atalanta Bergamo, Newcastle United und Inter Mailand in Verbindung gebracht. Bei der WM konnte er auf sich aufmerksam machen. Die drei Gruppenspiele machte er über die volle Distanz. Im Achtelfinale musste er wegen einem Virus aussetzen. Ist er bis zum Viertelfinale fit, wird er wohl gesetzt sein. Macht Sosa Karriere dank den Karierten?

A big European club needs to pick up Borna Sosa ASAP.

Sosa liebt Stuttgart und den VfB

Sportlich gilt Sosa schon länger als zu groß für den VfB Stuttgart. Im Sommer hieß es zudem, der VfB müsse Sosa aus finanziellen Gründen verkaufen. Mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro ist der 24-jährige der wertvollste Spieler im Kader. Doch trotz hoch gehandelter Interessenten wie dem FC Bayern oder Manchester City blieb Sosa bei den Schwaben.

"Ich liebe diese Stadt und diesen Klub", schrieb Sosa kurz nach dem Abgang von Saša Kalajdžić im Sommer vielsagend auf Instagram. Zu den Wechselgerüchten im Sommer sagte Sosa zu "L’Équipe": "Am Ende hatte ich ein Angebot von Atalanta, aber ich habe mich entschieden, in Stuttgart zu bleiben. Ich bin jetzt seit fünf Jahren hier und habe es nicht eilig, zu wechseln."

Inzwischen ist Sosa sogar Deutscher. "Meine Mutter ist in Deutschland geboren, mein Großvater hat hier sehr lange gelebt und gearbeitet. Ich war auch als Kind oft in Deutschland und fühle mich in diesem Land einfach wohl. Daher habe ich mich zu diesem Schritt entschieden", wird Sosa auf der Homepage des VfB nach seiner Einbürgerung 2021 zitiert. Er wollte sogar für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Der DFB hatte sich sehr um ihn bemüht. Doch der Plan scheiterte, weil Sosa mit 22 Jahren für die U21 Kroatiens gespielt hat. Deswegen läuft er für die Karierten auf, was er auch von Anfang an wollte: "Meine erste Wahl war Kroatien. Glücklicherweise haben sich die Dinge in diese Richtung entwickelt".

Macht Sosa den Kramarić?

Karriere voranbringen oder keine Eile zu wechseln – was wird es nun? Sosas Vertrag beim VfB läuft noch bis 2025. Geht er im Winter direkt nach der WM oder im Sommer? Dann wird er eine hohe Ablöse bringen. Vielleicht macht er es aber auch wie Andrej Kramarić und verlässt seinen Wohlfühl-Ort überhaupt nicht. Kramarić machte immer wieder mit starken Leistungen im Trikot der TSG auf sich aufmerksam. Unter anderem schoss der Stürmer Hoffenheim nach Europa und Kroatien mit zwei Toren im Gruppenspiel gegen Kanada ins Achtelfinale. In beinahe jeder Transferperiode hieß es, Kramarić könnte Hoffenheim verlassen. Immer ist er geblieben.

Kramarić bejubelt seinen Treffer zum 3:1 gegen Marokko. IMAGO Agencia MexSport

Zuletzt im März 2022 als der 31-jährige seinen Vertrag bis 2025 verlängerte – womöglich der letzte große Vertrag seiner Karriere. Das zeigt, wie heimisch sich der gebürtige Zagreber bei der TSG fühlt. Er wohnt seit Jahren in Heidelberg und bezeichnet den Kraichgau als seine zweite Heimat. "Die Region, der Klub, die Stadt, die Atmosphäre – all das gefällt mir hier sehr gut", sagt Kramarić im Interview auf der Seite der TSG: "Ich genieße jeden Moment hier. Der Kraichgau ist meiner Heimat wirklich sehr, sehr ähnlich. Das habe ich sofort festgestellt, als ich im Januar 2016 hierher kam. Es hat vom ersten Moment an gepasst.”

Wird Stuttgart wieder rot-weiß?

Vielleicht nimmt sich Sosa an seinem Nationalmannschaftskollegen ein Beispiel und wird zu einer Vereinslegende wie Kramarić. Am Freitag (09.12, 16 Uhr) geht es für die beiden Kroaten um das Halbfinale gegen den großen Favoriten Brasilien. Sollten sie die Brasilianer stürzen, sorgen sie bestimmt wieder für Ekstase in rot und weiß. Auch bei ihren Landsmännern in ihrer zweiten Heimat Baden-Württemberg.