per Mail teilen

Das UEFA-Verbot für eine Beleuchtung der Münchner EM-Arena in Regenbogenfarben, stößt auf große Kritik und Unverständnis. Für Matthias Gehring, Fan des 1. FC Kaiserslautern und Vorsitzender des schwul-lesbischen Fan-Clubs Queer Devils, konterkariert sich der Verband mit seiner Entscheidung selbst.

Keine Regenbogenfarben für das Münchner EM-Stadion. Das sorgt für große Kritik und Unverständnis. Auch bei den "Queer Devils", dem schwul-lesbischen Fan-Club des 1. FC Kaiserslautern. Deren Vorsitzender Matthias Gehring bezieht klar Stellung: "Das ist natürlich ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, wenn man als so großer Fußball-Verband, Kampagnen gegen Rassismus, für Respekt und für einen Fußball, der für alle da sein soll, egal welcher Ethnie oder sexuellen Neigung, nach außen trägt und sich dann so kleingeistig verhält. Es soll ein Symbol aus der Welt gezaubert werden, dass weltweit für so viele positive Dinge steht. Das ist einfach unglaublich doppelzüngig und ein Skandal."

Für Jens Kohler von den "Stuttgarter Junxx", dem schwul-lesbischen Fußballfanclub des VfB Stuttgart, hat die UEFA, "mal wieder eine Gelegenheit verpasst, ein Zeichen zu setzen für Weltoffenheit und Toleranz. Es geht wie immer nur ums Geld." Die Aussage des Verbandes, man sei "aufgrund der Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation", kann Kohler überhaupt nicht nachvollziehen. "Das ist eine Ausrede. Fußball war noch nie nicht politisch. Es hat so eine gesellschaftliche Relevanz, dass der Fußball ein Zeichen setzten müsste."

"Eine politische Entscheidung gegenüber den Autokraten"

Aus Sicht des VfB-Fans hat die UEFA gekniffen. "Das war eindeutig eine politische Entscheidung gegenüber den Autokraten und sonstigen Veranstaltern der Europameisterschaft." FCK-Fan Matthias Gehring hätte eine Reaktion auf das Gruppenspiel in Budapest zwischen Ungarn und Frankreich für zwingend notwendig gehalten.

Dort war die berüchtigte "Carpathian Brigade" im Stadion in Erscheinung getreten. Der schwarz gekleidete Mob wird von Experten als paramilitärische Gruppierung eingeschätzt, die aus Neonazis besteht. Laut Augenzeugenberichten sollen die Mitglieder der Brigade durch homophobe und rassistische Äußerungen aufgefallen sein, auch der Hitlergruß sei gezeigt worden. "Das muss man sich mal vor Augen halten. Da formiert sich ein schwarzer Block, skandiert rechtsnationale Parolen, beschimpft und beleidigt Spieler, die eine andere Hautfarbe haben. Das wäre ja ein Punkt gewesen, wo die UEFA entlang ihrer Respekt-Kampagnen mal deutliche Worte hätte finden müssen. Speziell beim Thema Ungarn."

Dass in Deutschland die Stadien heute abend trotzdem in den Regenbogenfarben leuchten sollen, ist für Jens Kohler nur logisch. "Ein sehr gutes Zeichen. Ich würde mir wünschen, es wären noch mehr. Ganz Deutschland leuchtet."