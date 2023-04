Düsseldorfer Ticketrevolution: Proficlubs im Südwesten überrascht

Die Ankündigung von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf, Fans kostenlos in das Stadion zu lassen, versetzt Fans und Proficlubs in Aufregung. Auch die Vereine aus dem Südwesten wurden mit diesem Thema komplett überrascht.

Bahnt sich im deutschen Fußball eine Art Ticketrevolution an? Fortuna Düsseldorf will zukünftig allen Zuschauern freien Eintritt zu Heimspielen gewähren. In der kommenden Saison will der Zweitligist zunächst bei drei Spielen die Eintrittskarten kostenlos vergeben. Dies soll durch Sponsoren ermöglicht werden, sprich andere Einnahmen sollen dann die Erlöse durch Eintrittskarten Stück für Stück ersetzen. Auch Gäste-Fans sollen nicht mehr für das Ticket zahlen. Mitglieder sollen Vorrang beim Erwerb von Karten haben.

Südwest-Clubs wie FCK von Ankündigung überrascht

SWR Sport hat bei einigen Clubs im Südwesten nachgefragt: Die Reaktionen waren quasi identisch. Zu komplex, zu wenig Informationen, zu viele offenen Fragen. "Wir haben zu diesem Thema keine konkreten Informationen und können dieses daher gar nicht bewerten. Wir werden das Projekt daher beobachten", erklärt der FSV Mainz 05. Ähnlicher Tenor auch vom VfB Stuttgart: Durch die "noch vielen offenen Fragen, wie, wer übernimmt die fehlenden Einnahmen, wer zahlt die Gästetickets, sei eine Stellungnahme zu diesem Zeitpunkt schwer."

Die Clubs wollen erstmal in Ruhe den Düsseldorfer Vorstoß analysieren und ihn in ihrem eigenen Rahmen bewerten. Würde so ein Modell überhaupt in die eigene Vereinsstruktur passen? Denn eines ist auch klar: Viele Clubs wie beispielsweise Stuttgart oder Kaiserslautern sind finanziell auf die Ticketeinnahmen angewiesen.

Mit Lob, aber auch einem kleinen Seitenhieb hat die TSG Hoffenheim auf die Pläne der Düsseldorfer reagiert. "Das ist fraglos ein interessanter, kreativer und nicht zuletzt auch schlagzeilenträchtiger Ansatz der Kollegen aus Düsseldorf", sagte Frank Briel, Geschäftsführer des Bundesligisten, am Mittwoch der dpa.

Sollte der Eintritt in Fußballstadien generell kostenlos sein? Ja, ich halte "Fußball für alle" für eine tolle Lösung. Nein, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Das ist mir ehrlich gesagt egal Abschicken

KSC Fans müssen am Sonntag noch zahlen

Fansprecher Jost Peter sieht die Pläne der Fortuna, wonach künftig Zuschauer kostenfrei Fußballspiele anschauen dürfen, durchweg positiv. "Fußball für alle - das begrüßen wir alle. Das ist ja auch unser Motto", sagte der Vorsitzende des Fanbündnisses "Unsere Kurve".

Auch Fans des 1. FC Kaiserslautern stehen dem Vorstoß aus Nordrhein-Westfalen positiv gegenüber: "Das finde ich grundsätzlich super", erklärt Frieder Mathis vom FCK-Fanclub "Wir sind Betze". "Aber ich würde so etwas generell nur mit klaren Regelungen wollen. Die Tickets sollten nur treue Fans bekommen!" Aber mancher Anhänger sieht den Sinn des Vorhabens nicht so ganz, "ich will meinen Verein ja unterstützen und zahle gerne meinen Eintritt". Die Fans des Karlsruher SC etwa müssen dies beim Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Sonntag auch noch tun. Da gelten noch die alten Bedingungen: wer in's Stadion will muss zahlen.