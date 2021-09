Gefahr Kopfverletzung: Timo Baumgartl mit schwerer Gehirnerschütterung

per Mail teilen

Ex-VfB-Profi Timo Baumgartl hat die vierte Gehirnerschütterung seiner Karriere erlitten. Das Kopfverletzungsrisiko nimmt im Fußball zu, doch die Gefahr bleibt unterschätzt.

Nach einem Zusammenprall im Kopfballduell mit Bielefelds Fabian Klos verlor der aktuell für Union Berlin spielende Timo Baumgartl am Samstag vorübergehend das Bewusstsein. Nach minutenlanger Behandlung auf dem Spielfeld trugen ihn, stabilisiert mit einer Halskrause, Sanitäter vom Platz. Die Untersuchung in der Berliner Charité ergab eine schwere Gehirnerschütterung.

Schon während seiner Zeit beim VfB Stuttgart (bis 2019) hatte der Böblinger drei Gehirnerschütterungen erlitten. Nun steht die vierte in Baumgartls Krankenakte.

Risiko für Kopfverletzungen nimmt zu

Allgemein nehmen Kopfverletzungen im Fußball wegen der zunehmend intensiveren Spielweise zu, warnt die Hannelore Kohl Stiftung. Die Hilfsorganisation für Unfallopfer fordert daher eine zusätzliche Wechselmöglichkeit im Falle einer Kopfverletzung.

Nicht erkannte Verletzungen haben schweren Folgen

Der Sportjournalist Max-Jacob Ost, der sich seit Jahren mit dieser Thematik intensiv auseinandersetzt, sieht es kritisch, dass Spieler als Kämpfer gefeiert werden, die nach Zusammenstößen mit Brummschädel und Verband fortsetzen. Dadurch sei eine genauere und längere Untersuchung oft nicht möglich. Dies könne gefährlich werden. "Wenn man eine Gehirnerschütterung hat, die man anhand von einigen Symptomen eigentlich nur in einer ruhigen Situation diagnostizieren kann, dann steigt die Gefahr für eine weitere schwerere Verletzung auf das sechs- bis achtfache an", sagte Ost in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Durch mehrmalige Kopfverletzungen steige das Risiko für Nervenkrankheiten und Depressionen.

Die DFL setzt zur besseren Diagnose auf das sogenannte Baseline-Screening, das seit zwei Jahren verpflichtend für alle Bundesligaspieler ist. Dabei ermitteln neurologische Test vor der Saison die Leistung der gesunden Hirnfunktion. Diese Daten können nach einer Kopfverletzung abgeglichen werden, um Schädigungen zu erkennen.

Versteckte Gefahr beim Kopfball

Auch beim Kopfball wird das Gehirn heftigen Erschütterungen ausgesetzt. Den Risiken und Nebenwirkungen des Kopfballspiels widmet sich der Beitrag "Was beim Kopfball mit deinem Gehirn passiert" aus dem SWR-YouTube-Format „Sport erklärt“.

"Timo ist aktuell noch im Krankenhaus, und es wurde eine Computertomografie durchgeführt", sagte Karl-Heinz Baumgartls, Timos Vater, der Stuttgarter Zeitung. "Gott sei Dank ist keine Auffälligkeit festgestellt worden."



Eine Entwarnung der etwas anderen Art kam vom Verletzten selbst via Instagram: Auf seine Kreuzchenvergabe bei der Bundestagswahl am Sonntag habe der Zusammenprall keinen Einfluss genommen.