Ab Samstag rollt der Ball wieder im Profifußball. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat ein umfangreiches Hygienekonzept erstellt. Dies soll von Mitarbeitern der Vereine umgesetzt werden. Aber: Wo bleibt die externe Kontrolle?

Knapp zwei Monate dauerte die Zwangspause im deutschen Profifußball. Von der Politik gab es erst grünes Licht für den Neustart, nachdem die DFL ein überzeugendes Hygienekonzept vorgelegt hatte. In dem 51 Seiten starken Dokument scheint alles bis ins kleinste Detail geregelt zu sein. Alle im Stadion anwesenden Personen - mit Ausnahme der Spieler - müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Arena wird in drei Zonen aufgeteilt. In jeder Zone dürfen sich jeweils maximal 100 Personen gleichzeitig aufhalten. Die Spielbälle müssen vor, während und nach dem Spiel desinfiziert werden. Jede Person, die das Stadiongelände betreten will, muss beim Einlass einen Gesundheits-Fragebogen ausfüllen. Dazu wird ihm mit einem Ohrthermometer die Temperatur gemessen.

Kontrolliert werden Maßnahmen durch einen sogenannten Hygienebeauftragten. Dieser wird vom Verein der Heimmannschaft bestimmt. Unterstützt wird der Hygienebeauftragte von drei Kollegen im Stadioninnenraum und fünf im Tribünenbereich. Eigentlich scheint somit alles geklärt. Das Problem: Bei diesen ganzen Maßnahmen sind DFL und Vereine unter sich. Doch welche externe Organisation kontrolliert eigentlich die richtige Umsetzung des Hygiene-Konzepts? Genau dies hat am Mittwoch die Vorsitzende des Bundestags-Sportausschusses, Dagmar Freitag, angemahnt.

Bundesligist 1899 Hoffenheim und Zweitligist Karlsruher SC sind am Samstag Gastgeber solcher Geisterspiele mit verschärften Hygienemaßnahmen. Wer kontrolliert nun rund um diese Spiele die Umsetzung des Hygienekonzepts?

"Kontrolle liegt bei örtlichen Ämtern und Behörden"

Markus Jox, Pressesprecher des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg, verweist auf die lokalen Gesundheitsämter und Polizeibehörden. "Uns liegt keine Information darüber vor, ob die DFL oder der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Kontrolleure bereitstellt. Die Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen liebt grundsätzlich in den Händen der Gesundheits- und Polizeibehörden vor Ort", so Jox.

Wir fragen nach in Karlsruhe. Am Samstag empfängt der KSC im Wildparkstadion den SV Darmstadt 98. Martin Zawichowski, Leiter des Büros des Landrats Karlsruhe, teilt uns mit, für die Kontrolle zur Einhaltung des DFL-Hygienekonzeptes seien die örtlichen Polizeibehörden zuständig. "Das Gesundheitsamt nimmt hierbei keine aktive Rolle ein, sondern steht der Polizei lediglich in beratender Funktion zur Verfügung."

Kontrolle des Hygienekonzepts? Fehlanzeige!

Dies bestätigt Dr. Björn Weiße. Der Leiter des Gesundheitsamts Karlsruhe sagt zu SWR Sport: "Die konkrete Einhaltung der Corona-Verordnungen fällt in die Eigenverantwortung des Vereins und der Spieler. Daher sehen wir keine Notwendigkeit, gezielte Kontrollen durchzuführen." Auch die Polizei Karlsruhe wird sich auf ihre ureigenen Aufgaben konzentrieren. Laut Raphael Fiedler, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe, werden die Beamten hauptsächlich im Außenbereich des Stadions und in naheliegenden Stadtteilen im Einsatz sein. Sie werden mögliche Fan-Gruppierungen überprüfen und Aufklärungsarbeit leisten. "Es werden auch einige Polizeibeamte im Innenbereich des Stadions im Einsatz sein. Hierbei sind aber keine gezielten Kontrollen zur Einhaltung des DFL-Hygienekonzeptes vorgesehen", sagt Fiedler.

Also liegt die Verantwortung allein in Händen von Dr. Marcus Schweizer. Er ist Mannschaftsarzt des Karlsruher SC und wurde vom Verein zum Hygienebeauftragten der Partie KSC gegen Darmstadt ernannt. Unterstützt wird er am Samstag von einigen fachlichen Hilfskräften.

Hauptrolle für den Mannschaftsarzt

Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim ist am Samstag Gastgeber eines Geisterspiels (gegen Hertha BSC). Auch bei den Hoffenheimern übernimmt mit Dr. Ralph Kern der Mannschaftsarzt die Rolle des Hygienebeauftragten. Wie in Karlsruhe, sind auch bei der Partie der Hoffenheimer die lokalen Behörden im Einsatz. Werner Schleifer, Amtsleiter des Ordnungsamtes der Stadt Sinsheim, bestätigt die Durchführung von entsprechenden Kontrollen. "Die örtlichen Polizeibehörden werden in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises Kontrollen zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durchführen", so Schleifer. Aber gehört dazu auch die Kontrolle des DFL-Hygienekonzepts?

Das Polizeipräsidium Mannheim wird mit einigen szenekundigen Beamten rund um die Arena in Sinsheim sein. "Der Fokus liegt hierbei auf der Kontrolle der Fangruppierungen, die sich rund um das Stadion ansammeln werden," erzählt Pressesprecher Norbert Schätzle. In die Kontrollen hinsichtlich des Gesundheitsschutzes ist die Polizei nicht eingebunden.

Gefahr der Vertuschung

Die DFL weiß, dass an diesem Wochenende nicht nur die internationale Sportwelt, sondern auch die Politik genau hinschauen wird, wie die Geisterspiele in der Bundesliga über die Bühne gehen werden. Greifen die vorgesehenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen? Halten sich die Spieler und Betreuer an die Vorgaben? Die DFL wird kein großes Interesse daran haben, dass Mängel oder Verstöße publik werden. Es besteht die Gefahr, dass es zu Vertuschungen kommen kann. Dies wäre natürlich eher möglich, solange DFL und Vereine ein abgeschlossenes System bilden. Umso wichtiger wären externe Kontrollen durch unabhängige Institutionen. Doch die gibt es nicht.