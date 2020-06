Am Wochenende haben auch in der Fußball-Bundesliga Spieler ihre Solidarität gegen Polizeigewalt gegen Afroamerikaner in den USA zum Ausdruck gebracht. Im Stadion, beim Torjubel. Der Kontrollausschuss des DFB schaut sich das jetzt genauer an. Denn eigentlich werden derlei Aktionen sanktioniert. Ein absolutes No-Go für Julia Metzner. Ein Kommentar.

Gerade jetzt muss ich wieder an die Leichtathletik WM 2013 in Moskau denken. Ich war damals als Journalistin vor Ort dabei. Die Regierung von Wladimir Putin hatte gerade mal wieder die Gesetze gegen Homosexuelle verschärft. Eine schwedische Hochspringerin ging mit in Regenbogenfarben lackierten Fingernägeln in den Wettbewerb. Also mit den Farben, die seit Jahrzehnten auch das Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung sind. Was für ein cleverer Protest, dachte ich mir damals. Der Leichtathletik-Weltverband fand es gar nicht witzig und hätte Emma-Green Tregaro (die Hochspringerin) auch Putin zuliebe gerne vom Wettbewerb ausgeschlossen. Es ging um "höhere Interessen". Dank des öffentlichen Drucks blieb es bei einer Verwarnung.

Protest nach den Leitlinien des DFB

Aber jetzt sind wir und doch alle einig! Warum diskutieren wir also über Sanktionen? In der Fußball-Bundesliga haben Spieler auf Polizeigewalt und Rassismus in den USA reagiert. Überraschend war das, wo wir doch immer im Fußball das Sinnbild des Kommerz und nichts anderes sehen. Und es hat beeindruckt. Auch DFB-Boss Fritz Keller. "Solche mündigen Spielerinnen und Spieler wünsche ich mir, auf sie bin ich stolz", hat er gesagt. Zurecht. Denn dieses Quintett vom Wochenende folgt den wichtigen Leitlinien, die der DFB mit riesen Bannern werbewirksam und richtigerweise propagiert: NEIN zu Rassismus, Diskriminierung und jede Form von Gewalt.

...und die ganze Welt schaut zu!

Wieviel diese DFB-Aktionen wert sind, wird sich jetzt zeigen. Wenn der DFB sein eigenes Dilemma radikal angeht. Weil er sich ausgerechnet hier selbst im Weg steht. Weil doch in Regel 4 Punkt 5 steht, dass unter anderem politische Äußerungen auf der Ausrüstung nicht erlaubt sind. Der Kontrollausschuss des DFB ist dafür zuständig zu prüfen, ob die Regeln eingehalten werden. Jetzt auch.

Es geht um Verantwortung!

Ich werde jetzt bestimmt nicht fordern, drückt doch mal ein Auge zu. Nein. Hier geht es um mehr. Um Verantwortung. Nicht im Kleinen, denn die Bundesliga ist ja dank dem Drängen der DFL gerade auf richtig großer Solisten-Bühne unterwegs. Über 200 Länder gucken zu. Eigentlich wegen unserer tollen Hygienekonzepte. Sie haben so viel mehr gesehen an diesem Spieltag. Keine politische Botschaft, sondern eine menschliche.

Der DFB steckt öffentlich in einer Zwickmühle. Und alle gucken zu. Aber der DFB kann aus dieser Zwickmühle glänzend herauskommen. Auch da gucken alle zu. Ich hoffe, der DFB traut sich, sein Regelbuch zur Seite zu legen. Und Menschlichkeit nicht zu sanktionieren. Nicht wegen des öffentlichen Drucks. Sondern aus ganz ernst gemeinter Verantwortung.