Welttrainer Thomas Tuchel: Mit Ecken und Kanten zur Krönung!

Thomas Tuchel ging als Trainer von Mainz aus konsequent seinen eigenen Weg. Die Wahl zum Welttrainer 2021 ist eine Bestätigung und gleichzeitig auch eine verdiente Krönung seiner bisherigen Karriere, findet SWR-Sportredakteur Florian Winkler.

Thomas Tuchel hatte schon immer seine eigene Meinung, seinen eigenen Kopf und vor allem seinen eigenen Weg. Schon zu seinen Anfangszeiten bei Mainz 05 wirkte der damals junge und innovative Trainer stur, war für Journalisten oft schwierig im Umgang, Kritik war unerwünscht. Oft hatte man das Gefühl, da steht sich einer selbst im Weg.

Extreme Qualitäten waren schon früh sichtbar

Eines war aber schon zu Beginn seiner Karriere klar: Tuchel, und das bestreiten nicht einmal seine Kritiker, hat als Trainer extreme Qualitäten. Aber Diplomatie gehört nicht zwingend dazu. Was Tuchel auch nie anstrebte. Früh galt der Krumbacher als schwieriger Charakter – hausgemacht und teils selbstverschuldet. Seine Abgänge in Mainz und auch bei Borussia Dortmund, wo er sich mit BVB-Boss Watzke überwarf, untermauern das.

Mit Akribie und Ehrgeiz zum Erfolg

Doch die Erfolge und Titel sprechen für sich. Und davon hat Thomas Tuchel im Laufe seiner Trainerkarriere einige gesammelt. Ob mit dem Pokalsieg bei Borussia Dortmund, zwei Meisterschaften mit Paris St. Germain oder eben der Champions-League-Titel mit FC Chelsea. Seine bisherige Krönung. In kürzester Zeit verpasste er dem strauchelnden und unsortierten Londoner Star-Ensemble eine passende Struktur und war sofort erfolgreich. Die Blues gehören dank Tuchel wieder zu den stärksten Teams in Europa. Der 48-Jährige hat mehrfach bewiesen, dass er Topklubs weiterbringen und auch schwierige Superstars bändigen kann.

Er ordnet alles dem Erfolg unter. Mit maximaler Akribie und extrem hoher An- teilweise bis zur Überforderung seiner Spieler. Die Kombination an der Stamford Bridge aus der als kompromisslos bekannten Vereinsführung und dem keineswegs konfliktscheuen Coach passt scheinbar bestens. Tuchels Krönung zum Welttrainer ist ein weiterer Beweis, der ihm Recht gibt, sich all die Jahre und trotz der immer wiederkehrenden Kritik, treu zu bleiben. Auch wenn seine Art nicht jedem gefällt.