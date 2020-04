Die Akten zum Sommermärchen-Prozess sind geschlossen. Für die Bundesanwaltschaft in der Schweiz ein Justiz-Fiasko. Die Verjährung der Betrugsvorwürfe ist jetzt manchem Beklagten lieber als ein möglicher Freispruch. Ein Kommentar von ARD FIFA-Experte Philipp Sohmer.

Fast 14 Jahre nach dem Finale hat das Sommermärchen den nächsten Verlierer. Die Schweizer Justiz. Nach 4 1/2 Jahren Ermittlungen hat auch sie sich die Zähne ausgebissen, an der Kernfrage: Hat der DFB rund um die WM-Vergaben betrogen? Für die Bundesanwaltschaft der Schweiz bleibt ein Justiz-Fiasko, nicht wegen Corona, wegen Konzeptlosigkeit.

Mit Horst R. Schmidt, Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und dem ehemaligen FIFA-Generalsekretär Urs Linsi sollten sich Nebendarsteller in Bellinzona auf die Anklagebank setzen. Die Hauptperson Franz Beckenbauer war nur noch als Auskunftsperson geladen. Das Verfahren gegen ihn aus gesundheitlichen Gründen längst abgetrennt, und damit versandet.

Undenkbar, dass die Vergabe der WM insgesamt sauber lief

Dabei hatte sich doch Beckenbauer diese 6,7 Millionen Euro geliehen, deren Rückzahlung seit Jahren Justizbehörden beschäftigt. Wofür war dieses Geld wirklich? Wurde damit die WM 2006 gekauft? Das ist unwahrscheinlich. Undenkbar ist aber, dass die Vergabe der WM nach Deutschland damals insgesamt sauber lief. Ohne Schieberei war in der FIFA damals keine WM zu bekommen. Was das Sommermärchen betrifft, wird man hierfür aber keinen Schuldigen mehr finden. Noch ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung ist in Deutschland in der Sache anhängig. Ein Schuldspruch auch hier fraglich.

Die Verjährung der Betrugsvorwürfe in der Schweiz ist jetzt manchem Beklagten lieber als ein möglicher Freispruch. Keine Möglichkeit zum Einspruch, zur weiteren Verlängerung des Theaters. Das ist 14 Jahre danach, vielleicht dann auch gut so.