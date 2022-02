Play-offs in der Bundesliga? Interessant oder völliger Quatsch?

Der Fußball muss attraktiv bleiben, muss neue Wege gehen und sich weiterentwickeln. Stimmt! Aber welcher Weg ist der richtige? Sportredakteur Claus-Peter Hufer geht auf die Suche.

Play-off – Spiele: Ja oder Nein?

Die Attraktivität der Bundesliga ist nach wie vor hoch, doch viele vermissen die Spannung im Kampf um die Meisterschaft. Seit Jahren dominiert der FC Bayern! Aussicht auf Besserung? Nein! Doch würden Play-off Spiele dies ändern? Das ist meiner Ansicht nach zumindest fraglich.

Momentan wird nach 34 Spieltagen der Meister gekürt, wer also über eine ganze Saison Leistung gebracht hat, wird dafür am Ende honoriert. Auch Serienmeister Bayern München steht ja nicht zu Unrecht nach 34 Spieltagen ganz oben, denn diese Mannschaft hat über eine Saison hinweg gut gearbeitet und sich nicht zurückgelehnt. Und wer zu wenige Punkte eingesammelt hat, steigt eben ab. Die Relegationsspiele nach Saisonschluss sind ja schon so etwas wie eine kleine Play – off Runde.

Weitere Vermarktungsmöglichkeiten...

Aber bei diesem Vorstoß geht es in erster Linie um weitere Vermarktungsmöglichkeiten, weitere Einnahmen für Vereine, und statistisch gesehen ist es eine gute Möglichkeit für einen Bundesligisten, nach einer schwachen Saison mit einem blauen Auge davonzukommen und den Klassenverbleib und damit wichtige Einnahmen aus Fernsehgeldern zu sichern!

...auf Kosten der Fairness?

Doch eigentlich sind ja schon Relegationsspiele unfair. Wer eine gute Saison in der zweiten Liga spielt, sich am Ende über Platz drei freut, sollte aufsteigen. Wer in der Bundesliga am Ende auf Platz 16 steht, der sollte eben absteigen.

Wäre eine Play–off-Runde über Meisterschaft und Abstieg also fair? 34 Spieltage sind eine gute Strecke, um eine Mannschaft und ihre Leistung zu bewerten. Schwache Phasen kann man sich mal erlauben, drei oder vier gute Spiele in Folge küren dich noch nicht zum Meister. In einer Play–off-Runde könnte diese Leistung aber genau konterkariert werden. Wie wäre der Modus fair? Ein einziges Play-off Spiel wie in der NFL oder im Pokal? Dadurch könnte eine Mannschaft eine tolle Saison durch nur ein schlechtes Spiel komplett zunichte machen! In einem Best–of–Seven-Modus würde sich hingegen sicherlich wieder der Stärkere, im Zweifel der FC Bayern durchsetzen.

Wer qualifiziert sich für Europa?

Und die große Frage ist, wer qualifiziert sich für die Champions–League? Die ersten drei oder vier Teams nach 34 Spieltagen? Oder die, die in den Play-offs weitergekommen sind?

Neue Wege zu suchen, um das Produkt Bundesliga attraktiv zu halten, ist wichtig. Doch vielleicht sollte man eher mal über eine bessere Verteilung der Fernsehgelder nachdenken, bevor man über Play-off-Spiele redet, die in erster Linie sowieso nur weitere Fernsehgelder und Zuschauereinnahmen generieren sollen. Und wer dürfte denn überhaupt dann die Play-off-Spiele übertragen? Muss man als Fan dann eventuell ein weiteres Abo haben?

Meines Erachtens sollten andere Wege genutzt werden, um die Bundesliga attraktiv zu halten. Play–off–Spiele sind der falsche Ansatz