Corona-Stadionerlebnis: Wenn das Beste aus Bayern kommt

Der VfB macht es, der KSC macht es, Sandhausen macht es und nun auch der SC Freiburg: 2G. Nur geimpfte oder genesene Fans dürfen noch ins Stadion. Das ist zwar besser als 3G, aber nicht perfekt. Die beste Lösung kommt aus Bayern, meint SWR-Autor Jona Gebhard.

In Baden-Württemberg quälen sich die Profi-Fußballklubs mit der Frage: 3G mit begrenzter Zuschauerzahl, mit Abstand und Maske? Oder lieber 2G mit voller Stadionauslastung, aber ohne Maskenpflicht. Zuletzt hat sich der SC Freiburg für das 2-Modell entschieden. Ich kann das gut nachvollziehen. Denn schließlich können die Vereine so mehr Tickets verkaufen. Nach der Coronaflaute haben die Klubs die Einnahmen bitter nötig.

Es ist richtig, dass die Landesregierung mit dem 2G-Optionsmodell die lange geforderte Öffnung ermöglicht. Die bundesweite Umsetzung in Sachen Stadionbesuchs-Regelung ist allerdings ein unübersichtlicher Flickenteppich. Während ein ungeimpfter Fan in Saarbücken einfach so ins Stadion gehen kann, muss er in Nürnberg einen Test vorweisen, darf aber ohne Maske rein. In Halle muss er hingegen eine Maske tragen, in Freiburg heißt es für ihn "Ich muss draußen bleiben". Dieses Durcheinander muss durch einheitliche Regeln beendet werden.

Warum 3G gefährlich ist

Die Strategie, einen negativen Schnelltest als Freischein zu verstehen, birgt ein hohes Risiko. Laut einer Studie der LMU München werden knapp 40 Prozent der Infektionen von gängigen Antigen-Schnelltest übersehen. Es besteht also die Gefahr, dass negativ Getestete trotzdem mit einer gehörigen Viruslast ins Stadion kommen. Es wäre fahrlässig, sich weiterhin auf ein solch unsicheres Instrument zu verlassen.

Warum 2G kaum besser ist

Achtung Mathematik: 3G - Schnelltest = 2G. Diese Gleichung bedeutet für Ungeimpfte, dass sie kein Stadion mehr betreten dürfen. Dabei ist eine Fußballarena einer der wenigen Orte, an dem völlig unterschiedliche gesellschaftliche Gruppierungen zusammenkommen. Einen bestimmten Personenkreis komplett auszuschließen ist grundsätzlich nicht wünschenswert. Selbst wenn klar ist, dass 2G keine Dauerlösung ist.

Hinzu kommt, dass die 2G-Regelung auch nicht risikofrei ist. Die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, ist nach einer Impfung oder nach einer überstandenen Corona-Infektion zwar geringer, aber längst nicht ausgeschlossen. Die Viruslast der Delta-Mutante ist bei Geimpften ähnlich hoch wie bei Ungeimpften. Die Ärztin, die mich impfte, bat mich deshalb, weiterhin auf Abstände und Masken zu achten. Genau das ist bei einer 2G-Regelung aber nicht mehr vorgesehen.

Warum 3G-Plus die beste Lösung ist

Für mich ist das beste Modell deshalb die 3G-Plus-Regelung, die zum Beispiel in der Arena des FC Bayern München angewandt wird. Das Stadion darf voll werden, und ungeimpfte Fans können mit einem negativen PCR-Testergebnis rein. Dieser PCR-Test ist zwar teurer als ein Antigen-Schnelltest, dafür aber deutlich präziser. Dieses bayerische 3G-Plus-Modell bietet allen Fans ein sichereres Stadionerlebnis als 3G, und den Vereinen vergleichbare Einnahmen wie 2G.

Wer sich darüber beschwert, dass ca. 70 Euro in einen PCR-Test investieren soll, sollte sich vor allem fragen, wofür er oder sie da bezahlt: Für die sicherste Gewährleistung, andere beim Fußball-Schauen nicht mit einem äußerst gefährlichen Virus zu gefährden.

Frage der Mitmenschlichkeit

Ob man sich in dieser Pandemie mit einer Impfung schützen möchte, darf jede*r selbst entscheiden. Deshalb haben wir ja auch keine Impfpflicht. Ich halte es allerdings für eine Frage der Mitmenschlichkeit, die Gefährdung anderer so gering wie möglich zu halten. Ich sage es nicht gerne, aber die Politik sollte sich in diesem Fall bundesweit ein Vorbild an den Bayern nehmen.