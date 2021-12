FC-Bayern-Spieler Kimmich lässt sich impfen

Er hatte "Ängste und Bedenken" - nun will sich Joshua Kimmich aus Bösingen im Schwarzwald doch impfen lassen. Lob dafür bekommt der Spieler von Bayern München auch aus der Politik.

Der gerade erst von Corona genesene Kimmich sagte im ZDF, er bedauere, dass er sich nicht schon früher zu diesem Schritt entschlossen habe. "Generell war es für mich einfach schwierig mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen, deshalb war ich auch so lange unentschlossen", sagte Kimmich, der sich erstmals zu seiner gesundheitlichen Situation äußerte.

Auch Bayern-Spieler Musiala geimpft

Der 26-Jährige Kimmich, der aus Bösingen bei Rottweil kommt, stand wegen seiner Impfzweifel in den vergangenen Wochen im Zentrum einer heftigen gesellschaftlichen Debatte um die Impfung gegen Corona. Sein Vereinscoach Julian Nagelsmann wusste wie Bundestrainer Hansi Flick bereits Bescheid. Am Mittwoch, als Kimmich aus der Quarantäne kam, habe er ihn "mit acht Metern Abstand gesehen", berichtete Nagelsmann, "da haben wir kurz gesprochen". Auch Kimmichs Kollege Jamal Musiala, der die Bayern am Samstag zum 2:1 (0:1) gegen den FSV Mainz 05 und praktisch zur Herbstmeisterschaft schoss, ist laut Nagelsmann inzwischen geimpft. Bei Kimmich könnte es noch ein bisschen dauern.

Kimmich muss nun auf Impfung warten

Die Ständige Impfkommission empfiehlt Genesenen die Verabreichung einer Impfstoffdosis. Allerdings soll diese erst sechs Monate nach der Erkrankung erfolgen, sofern die Infektion durch einen PCR-Test bestätigt wurde. Frühestens soll vier Wochen nach dem Ende der Symptome geimpft werden. Wurde die Infektion durch den Nachweis in einer Blutprobe bestätigt, soll die Impfung bereits ab vier Wochen nach der Diagnose folgen. Kimmich hatte nach seiner Infektion Lungenprobleme. Die Lage sei jedoch "nicht so dramatisch, dass man Folgeschäden erwarten kann", betonte Nagelsmann. Dennoch kann Kimmich erst im Januar wieder richtig einsteigen. Insgesamt wird er dann wegen Quarantäne und Erkrankung mindestens acht Münchner Pflichtspiele verpasst haben.

Bayern Coach Nagelsmann rechnet mit starker Rückkehr

Joshua sei "down, weil er sechs Wochen nicht spielen kann, sonst nicht", versicherte sein Chef Nagelsmann und versprach: "Er kommt stark zurück, da könnt ihr euch drauf verlassen. Es wird alles gut." Allerdings ließ er durchblicken, wie sehr Kimmich der Wirbel um seine lange Impfverweigerung zugesetzt hat. "Das ist ganz normal, das geht an keinem spurlos vorbei", sagte der Coach: "Als Person des öffentlichen Lebens hat die Allgemeinheit oft das Gefühl, dass man die Dinge abtun muss und es zum Beruf dazugehört. In meinen Augen gehört es nicht dazu." Überstürzen will er das Comeback seines Schlüsselspielers nicht. "Joshua ist ein Spieler, der extrem brennt", sagte Nagelsmann, "da müssen wir ein bisschen ein Auge draufhaben." Nach all dem Corona- und Impfwirbel erst recht.



Neue Forschungsministerin lobt Kimmich

Die neue Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat den Entschluss von Bayern-Profi Joshua Kimmich zu einer Corona-Impfung gelobt. "Es ist eine gute Entscheidung", schrieb die FDP-Politikerin bei Twitter. "Als Fußballprofi und Nationalspieler ist er für viel Menschen Vorbild. Mehr Impfungen sind der Weg aus der Pandemie", fügte Stark-Watzinger hinzu.