Der ehemalige Fußballprofi Kevin Kuranyi unterstützt Favelas in Brasilien mit Hilfspaketen. Probleme einer anderen Dimension.

Kevin Kuranyi: Erfolgreicher Fußballspieler, Spielerberater, TV-Experte – und ein Mäzenat in der Corona-Krise. Seinem Geburtsort Rio de Janeiro eng verbunden, hat er mittlerweile über 600 Hilfspakete an die Ärmsten der Favelas (Elendsviertel) mobilisiert. Der 38-Jährige hat dort viele Freunde, die sich um eine gerechte Verteilung der Pakete kümmern. Kuranyi ist "stolz darüber, dass so viele Leute bei dem Projekt helfen".

"Sejda básica" - Grundversorgung für Notleidende

In den engen Favelas sind die Ausmaße der Pandemie besonders grausam. Es mangelt an Lebensmitteln und Hygiene. Die Brasilianer nennen die lebensrettenden Güter "Sejda básica", übersetzt bedeutet das "einfach sein". "Es geht um eine in den Armenvierteln dringend benötigte Grundversorgung bestehend aus Lebensmitteln und Haushaltssachen wie Klopapier, Seife und Spülmittel", sagt der ehemalige Fußballprofi im Gespräch mit SWR Sport. Eine Familie mit fünf bis sechs Kindern kann mit dieser Hilfe einen Monat lang zurechtkommen. Diese Familiengröße ist in den Favelas normal. Eltern sind in Quarantäne und dürfen nicht arbeiten, gleichzeitig müssen die vielen Kinder versorgt werden.

Die Arbeitsverbote für die arme Bevölkerung kommen nicht von der Politik. Präsident Bolsonaro verharmlost seit Wochen die pandemiebedingten Schäden im eigenen Land. Es sind Drogendealer, die Chefs der Favelas, die ihre Umgebung kontrollieren und diese schützen wollen.

Dauer 2:25 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Kevin Kuranyi unterstützt Favelas in Brasilien mit Lebensmitteln Das Coronavirus ist mittlerweile auch in den Favelas, dem Armenviertel von Rio de Janeiro, angekommen. Viele haben ihre Arbeit verloren und wissen nicht wie es weiter gehen soll. Der ehemalige Fußballnationalspieler Kevin Kuranyi hilft mit Lebensmittelpaketen, die ein Stuttgarter Freund vor Ort verteilt. Video herunterladen (5,9 MB | MP4)

Kevin Kuranyi: "Andere mit guten Aktionen anstecken"

Kevin Kuranyi weiß, dass seine Hilfspakete leider nur ein wertvoller Tropfen auf den heißen Stein sind. Seine Botschaft: "In Brasilien hofft man auf helfende Menschen. Wenn jeder ein bisschen was dafür tut, dann lassen sich wieder andere mit guten Aktionen anstecken." Für ihn sei es "nicht wichtig, ob man einen oder zehn Euro spendet", hauptsache man ignoriert weit weg erscheinende Probleme nicht einfach.

Kontrast Bundesliga-Fortsetzung

Der gebürtige Brasilianer kennt die Unterschiede zwischen unseren Luxusproblemen und die der Hungerleidenden gut. Persönlich freut er sich über die Saisonfortsetzung des Profifußballs. Trotzdem weiß er: "Das ist eine schwierige Sache mit dem Fußball. In Deutschland hat sich die Situation ganz anders entwickelt als in Brasilien." Vermutlich sollte man froh sein, dass man sich hier mit Problemen dieser Kategorie auseinandersetzt.