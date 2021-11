Sportgericht: Keller-Urteil noch im Mai

Wer war Roland Freisler?

Roland Freisler war einer der furchtbarsten Juristen, die es in Deutschland je gegeben hat. Als Staatssekretär im NS-Reichsjustizministerium nahm er im Januar 1942 an der Berliner "Wannsee-Konferenz" teil, auf der die Ermordung der europäischen Juden besprochen wurde. Im August 1942 wurde er Präsident des "Volksgerichtshofes" in Berlin, dem politischen Strafgericht und Terrorinstrument der NS-Willkürherrschaft.

Freisler war dort für rund 2600 Todesurteile mit verantwortlich. Er sah sich als „politischer Soldat Hitlers“. „Was der Führer von uns verlangt, uns so oft gesagt hat, uns stetig vorlebt, ist also das Gesetz unserer politischen Rechtsprechung,“ sagte Freisler im Dezember 1944. Unter anderem leitete er die Prozesse gegen die Mitglieder der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" (Sophie Scholl u.a.) und gegen die Verantwortlichen des Attentats auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 rund um Graf Stauffenberg. Berüchtigt war Roland Freisler auch dafür, Angeklagte im Gerichtssaal besonders zu demütigen. Freisler starb am 3. Februar 1945 während eines alliierten Bombenangriffs auf Berlin.