per Mail teilen

Der Karlsruher SC ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt in die neue Saison gestartet. Großen Anteil daran hat Stürmer Philipp Hofmann. Trotz vieler Wechselgerüchte beweist der Sauerländer auf und neben dem Platz, dass er sich auf den KSC konzentriert.

Philipp Hofmann braucht nicht viel, um ein Spiel zu entscheiden. Vier Mal schoss er gegen den SV Darmstadt 98 aufs Tor: Zwei Schüsse waren drin, einer traf die Latte. Hofmanns Tore gegen die Lilien lassen sich mit einer alten Fußballer-Weisheit beschreiben, die zwar als Floskel abgetan wird, damit aber nicht weniger wahr ist: Er steht einfach immer richtig.

Die Führung in der neunten Minute erzielte Hofmann, nachdem die Darmstädter eine Flanke von KSC-Kapitän Jerome Gondorf nicht klären konnten. Der Ball sprang genau dorthin, wo Hofmann stand. Oder, um im Bild der alten Fußballer-Weisheit zu bleiben, Hofmann stand genau da, wo der Ball hinsprang. Mit einer Art Seitfallzieher ins rechte untere Eck schoss er den KSC in Führung.

Hofmann träumt von der Bundesliga

In der 79. Minute lauerte Hofmann wieder, diesmal am zweiten Pfosten. Philip Heise brachte den Ball stark und flach in den Fünfmeterraum und Hofmann schob ihn ohne Mühe ein.

Wegen dieser Qualitäten gab es auch in diesem Sommer viele Gerüchte darüber, ob der Stürmer den Verein verlässt. Hofmanns großer Traum ist die Bundesliga. Das hat er schon oft gesagt. Vergangenes Jahr fehlte er dem KSC beim Saisonauftakt noch, weil er unbedingt wechseln wollte und sich aufgrund eines geplatzten Transfers nicht in der Lage fühlte, für den KSC aufzulaufen. Wer Hofmann jetzt beobachtet, hat nicht den Eindruck, dass ein unzufriedener Stürmer auf dem Platz steht.

Karlsruhe ist Hofmanns "zweites Zuhause"

Jedes Tor bejubelt der 28-Jährige mit kindlicher Freude. Nach dem Spiel sprach er von "Gänsehaut", die er gehabt habe, als er sich vor den 9.750 KSC-Fans im Wildpark-Stadion aufwärmte. Und wem auch das nicht genug Bekenntnis war, für den legte Hofmann nach.

Jeder wisse, wie wohl er sich hier fühle. Er konzentriere sich nur auf Karlsruhe und versuche, "ein geiles Jahr" zu spielen.

KSC spielt effizient aber nicht gut

Zumindest war es für den KSC und Hofmann, was die Ergebnisse angeht, ein perfekter Start. Nach dem 3:1-Erfolg bei Hansa Rostock folgte also der Sieg gegen Darmstadt. Hofmann hat in zwei Spielen drei Tore erzielt – und sieht trotzdem Verbesserungspotenzial. Schließlich haben die Karlsruher wie schon gegen Rostock phasenweise das Spiel aus der Hand gegeben.

"Bei einem 1:0 so leichtfertig umzugehen mit dem Spiel, das kann auch bestraft werden. Wir müssen weiter hart arbeiten und zusammenhalten."

Sportfreunde Lotte warten im DFB-Pokal

Die Karlsruher haben anderthalb Wochen Zeit, um sich auf das DFB-Pokalspiel gegen Regionalligist Lotte vorzubereiten. Und Hofmann, um sich zu erholen. Er musste gegen Darmstadt zehn Minuten vor Schluss mit Oberschenkel-Problemen ausgewechselt werden. KSC-Trainer Christian Eichner hofft, dass sein Topstürmer auch dann wieder richtig steht.