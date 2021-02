Am 21. Spieltag treffen mit dem SV Sandhausen und dem Karlsruher SC zwei Teams aus Baden-Württemberg aufeinander (Samstag, 13.00 Uhr). Die Gäste gehen als deutlicher Favorit ins Spiel.

Trotz des bislang sehr positiven Saisonverlaufs will Trainer Christian Eichner mit dem Karlsruher SC nicht über den Klassenerhalt hinausdenken. Er wolle dieses Ziel dieses Mal schneller als in der vergangenen Saison "und nicht erst wieder zwei Minuten vor Saisonende erreichen", sagte der 38-Jährige: "Wir brauchen die 40 Punkte. Und dann schauen wir uns an, was für einen Monat wir haben".

Vor der Partie sind die Badener im neuen Jahr noch ungeschlagen und stehen mit 33 Punkten im vorderen Tabellendrittel. Neuzugang Kevin Wimmer dürfte nach dem vielversprechenden Debüt gegen Jahn Regensburg als Linksverteidiger gesetzt sein. Denn neben Dirk Carlson (Rückenprobleme) und Philip Heise (Muskelfaserriss) musste nun auch Jungprofi Jannis Rabold passen. Der 19-Jährige fehlt wegen einer Innenbandverletzung. "Kevin ist ein Spieler, der defensiv für eine große Verlässlichkeit und Stabilität steht", sagte Eichner.

Zudem werde auch Wimmers Körperlichkeit gegen Sandhausen gebraucht. "Alles, was on top noch dazu kommt, ist herzlich willkommen", sagte Eichner in Richtung Wimmer. Beim 1. FC Köln war er einst Teamgefährte von Wimmer gewesen.

Keine Sonderbewachung für Hofmann

Sandhausens Trainer Michael Schiele verzichtet im Derby dagegen auf eine Sonderbewachung für Karlsruhes Torjäger Philipp Hofmann. Obwohl der KSC-Stürmer mit fünf Treffern gegen keinen anderen Zweitligisten häufiger getroffen hat, möchte Schiele Hofmann im Kollektiv in den Griff bekommen.

"Meine Spieler wissen, was er kann und müssen sich gegenseitig helfen. Wir dürfen ihn nicht ins Spiel kommen lassen. Allerdings sollten wir uns nicht ausschließlich auf ihn konzentrieren, dafür sind die anderen Spieler zu stark."

Personelle Probleme beim SVS

Sandhausen ist in personeller Hinsicht stark gebeutelt. Ersatztorwart Rick Wulle hat sich die Schulter ausgekugelt und muss operiert werden. Außerdem fallen Nikolas Nartey, Emanuel Taffertshofer und Julius Biada verletzungsbedingt aus. Auch der Einsatz von Tim Kister ist fraglich. Der Innenverteidiger hat Fieber. Dafür sind Alexander Schirow und Gerrit Nauber für die Defensive wieder einsatzbereit.

Sie sollen mithelfen, die Serie von drei ungeschlagenen Heimspielen nacheinander auszubauen. "Wir müssen zu Hause die Grundlage für den Klassenerhalt schaffen. Der Druck ist da, aber es stehen auch nach dieser Partie noch viele Spiele aus", ist Schiele darum bemüht, beim Tabellen-16. Ruhe auszustrahlen.