Dorotheé Augustin will die erste Frau an der Spitze des Karlsruher SC werden. Die Polizistin kennt sich in Männerdomänen aus.

Angelina Jolie ist ihr Vorbild, ein Tattoo ziert ihren Oberarm, und sie hat als Personenschützerin gearbeitet. Dorotheé Augustin ist keine gewöhnliche Frau. Schon ihre Kandidatur für das Präsidenten-Amt beim Fußball-Zweitligisten sorgt für Aufsehen. Augustin wäre zwar nicht die erste Präsidentin im deutschen Profifußball. Diesen Pfad hat Gisela Schwerdt bei Arminia Bielefeld bereits vor 34 Jahren beschritten. Augustin wäre aber die einzige unter den aktuellen Proficlubs.

Allein unter Männern

Am Donnerstag (ab 18 Uhr) tritt sie gegen vier männliche Mitbewerber bei der Präsidentschaftswahl an. Schon am Wochenende zeigte die 37-Jährige, wie belastbar sie ist. Erst hatte sie am Samstag in Offenburg geheiratet und ihren Mädchennamen Springmann abgestreift, dann wickelte sie am Sonntag Abend die Kandidaten-Präsentation im Karlsruher Autokino ohne sichtbare Spuren ab. "Mit einer Stunde Schlaf", wie sie sagt. Männerdomänen sind für Augustin nichts Neues. In der Personenschutzgruppe des Bundeskriminalamts (BKA) war sie die einzige Frau. "Ich bin ich es gewohnt, dass man als Frau 110 Prozent geben muss, um akzeptiert zu werden. Ich habe gelernt, mich durchzusetzen und durch mein Engagement und durch meine Einstellung zu überzeugen", sagt sie.

Edgar Schmitt: "Bewundernswert"

"Dass ich als einzige Frau antrete, sehe ich für mich als Vorteil. Ich finde aber, man sollte die Kandidatur nicht auf das Geschlecht reduzieren", sagt sie. Das tut auch Ex-KSC-Profi Edgar Schmitt nicht. Er finde es "toll, dass sich eine Frau in diese Männerdomäne begibt," sagte der ehemalige Torjäger dem Portal "ka-news". Dass Schmitt es "bewundernswert" findet, wie respektvoll die Mitbewerber und auch die Fans mit ihr als mögliche Präsidentin umgingen, zeugt allerdings eher davon, wie wenig selbstverständlich es auch im Jahr 2020 noch ist, dass sich eine Frau für ein solches Amt bewirbt.

Die Präsidentschafts-Kandidaten beim KSC Axel Kahn: Der ältere Bruder von Fußball-Legende Oliver Kahn spielte einst selbst für den KSC in der 2. Bundesliga (1986/1987). Heute ist Axel Kahn Inhaber einer Karlsruher Werbeagentur sowie Gründer und Geschäftsführer der Networking-Plattform „PIXX Lounge". Vergangenes Jahr veröffentlichte er sein erstes Buch „Das Kahn-Gen. Mensch – Macher – Networker". Als möglicher neuer Präsident will Kahn dem KSC eine neue DNA verschaffen und vereint wieder an ein Ziel glauben. Dorotheé Augustin: Die 36-jährige Offenburgerin ist die große Unbekannte in der Kandidatenliste. Augustin ist Polizeibeamtin, seit 2014 Mitglied des KSC und leidenschaftlicher Fan der Badener. Durch ihre Kandidatur ist sie gleichzeitig die erste weibliche Anwärterin für das Präsidentenamt in der KSC-Historie. Als mögliche neue Präsidentin will Augustin vor allem das Familienangebot an Heimspieltagen erweitern und den Schritt wagen, dass Frauen in der Fußball-Welt eine größere Präsenz einnehmen. Holger Siegmund-Schultze: Der 53-Jährige ist Unternehmer im Bereich Projektmanagement und Immobilien und seit Herbst 2016 Vize-Präsident des KSC. Als möglicher neuer Präsident will er den seit rund zwei Jahren andauernden Veränderungsprozess, den er selbst mit initiiert hat, erfolgreich fortführen. Der Familienvater wird vom „Bündnis KSC" unterstützt, einer Investorengruppe, die den KSC vor der Insolvenz gerettet hat. Daher gilt er als Favorit für das Amt des neuen KSC-Präsidenten. Kai Gruber: Der 57-Jährige Rastatter ist Unternehmensberater und einer der Sponsoren des Karlsruher SC. Im Herbst 2019 kandidierte Gruber bereits erfolglos für das Amt des KSC-Vize-Präsidenten. Des weiteren ist er 1. Vorstandsvorsitzender beim Amateur-Fußballverein FV Steinmauern. Als möglicher neuer KSC-Präsident will Gruber sein Knowhow und sein Netzwerk in der Industrie für den Verein einsetzen, um diesen somit wieder in eine bessere wirtschaftlichere und damit wettbewerbsfähigere Lage zu bringen. Rolf Dohmen: Der gebürtige Kreuzauer absolvierte Anfang der 1980er Jahre 59 Bundesliga-Spiele für den KSC. Von 2002 bis 2009 fungierte der heute 68-Jährige als Manager beim KSC und führte den Klub im Jahr 2007 zurück in die Bundesliga. Als möglicher neuer KSC-Präsident will Dohmen den Verein wiedererstarken und auch wieder die Nähe zur Stadt finden. Der Rentner gab jedoch zu verstehen, dass er sich im Fall der Fälle auch für das Amt des KSC-Vize-Präsidenten zur Verfügung stellen würde.

Augustin nimmt für sich in Anspruch, Ahnung von Fußball zu haben. "Da stehe ich definitiv nicht im Schatten meiner Mitbewerber", sagt sie und verweist darauf, selbst Fußball gespielt zu haben. Das sei auch einer ihrer maßgeblichen Beweggründe gewesen, die Bewerbung letztlich abzuschicken. "Hauptmotiv war meine Leidenschaft zum Fußball und zu meinem Lieblingsverein KSC", sagt sie. Bei dem sei in der Vergangenheit nicht immer alles richtig gelaufen. "Ohne die anderen zu kritisieren, möchte ich da in der Zukunft einiges besser machen," sagt sie selbstbewusst.

Virtueller Fünfkampf

Augustins Chancen, auf der virtuellen Mitgliederversammlung am Donnerstag die Mehrzahl der Stimmen zu erhalten und damit die Nachfolge von Ingo Wellenreuther anzutreten, scheinen aber gering zu sein. Favorit für das Präsidentenamt dürfte der Manager Holger Siegmund-Schultze sein. Neben ihm und Augustin haben sich noch Rolf Dohmen, Ex-KSC-Profi und Manager, Axel Kahn, der ältere Bruder von Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn, und Kai Gruber beworben.



Am Donnerstag Abend gegen 21 Uhr wird der neue KSC-Präsident bekannt sein. Vielleicht heißt es aber auch erstmals in der 126-jährigen Vereinsgeschichte "Präsident-in".