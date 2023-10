KSC unter Druck - gelingt die Wende in Magdeburg?

per Mail teilen

Nur ein Punkt aus den letzten vier Spielen - der Karlsruher SC steht unter Druck. Das Spiel in Magdeburg soll die Wende bringen.

Nach der mageren Ausbeute von nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen ist der Karlsruher SC auf Platz 14 in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga abgerutscht. Am Samstag (Anpfiff um 13 Uhr) spielen die Badener beim 1. FC Magdeburg - einer Mannschaft, die in dieser Saison schon für viel Unterhaltung sorgte.

Die Bestandsaufnahme zur aktuellen Situation formuliert KSC-Trainer Christian Eichner kurz und knapp: "Wir haben eine schwierige Phase aber eine gute Mannschaft."

Gegen Magdeburg will der Karlsruher SC die Negativserie stoppen

Solche sportlichen Dellen habe man auch schon in der Vergangenheit erlebt und erfolgreich überstanden, sagte Trainer Eichner am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel.

Die Wende zum Guten soll am Wochenende ausgerechnet bei einem der spielstärksten Teams der 2. Liga gelingen. Aber auch Magdeburg steht nach drei sieglosen Spielen unter Druck.

KSC auf Punkte gegen den Tabellensiebten

Auf die aktuelle sportliche Situation angesprochen, betont Eichner, er schätze die Ruhe im Umfeld des KSC. Sollte die Mannschaft am Samstag aber ohne Punktgewinn aus Magdeburg zurückkommen, könnte es mit dieser Ruhe vorbei sein und die Debatte, ob Eichner noch der richtige Trainer ist, Fahrt aufnehmen.