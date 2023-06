Drewes für Gersbeck - ein Torhüter-Upgrade für den KSC?

Der Karlsruher SC verliert seinen Torhüter Marius Gersbeck an Hertha BSC. Dafür kommt Patrick Drewes vom SV Sandhausen. Eine interessante Rochade, die für den KSC nicht von Nachteil sein muss.

Es war am Dienstagnachmittag, als sich auch beim Autoren dieser Zeilen die Stirn in Falten legte. Kurz nach 14:00 Uhr wurde amtlich, was sich in der Gerüchteküche schon länger angedeutet hatte. Der Wechsel von KSC-Klassekeeper Marius Gersbeck zu Hertha BSC war als perfekt gemeldet worden.

Gersbeck zurück nach Berlin, zurück zu seinem Herzensverein. Bei der Hertha ist der demnächst 28-Jährige groß geworden, im Olympiastadion stand er einst schon als Fan in der Kurve. Längere Verhandlungen von Verein zu Verein waren nicht nötig. Gersbeck besaß eine bis zum 15. Juni datierte Rückkaufklausel, durfte für festgeschriebene 300.000 Euro gehen.

Gersbecks Berlin-Heimkehr eine Herzensangelegenheit

Für Marius Gersbeck ist die Heimkehr in die Hauptstadt eine Herzensangelegenheit. Für die KSC-Fans aber war der Transfer-Vollzug zunächst mit langen Gesichtern verbunden, galt doch Gersbeck als absoluter Publikumsliebling und Top-Torhüter der Karlsruher. Vor vier Jahren war der gebürtige Berliner in den Wildpark gewechselt, seit 2000 startete er richtig durch und stand seither genau 100 Mal im Karlsruher Gehäuse.

Schneller Ersatz aus Sandhausen

Der KSC spielt nach dem Weggang von Torjäger Mikkel Kaufmann, der zu Union Berlin wechselt, künftig also auch ohne den Reaktionskünstler Gersbeck. Da kam sofort der Gedanke auf: Das könnte schwierig werden mit einem adäquaten und vor allem bezahlbaren Ersatz. Wobei mir - ob Sie's glauben oder nicht - am Dienstag spontan der Name Patrick Drewes aus Sandhausen in den Sinn kam. Und tatsächlich: Nur wenige Stunden nach der Gersbeck-Meldung verkündete der Karlsruher SC tatsächlich eben jenen Patrick Drewes als Gersbeck-Nachfolger. Aus meiner Sicht ein mehr als gelungenes Wechselspiel.

Der gebürtige Delmenhorster Drewes, mit 30 Jahren etwas älter als sein Vorgänger im KSC-Tor und mit seinen 1,94 Metern auch sieben Zentimeter größer, war zwei Jahre lang der starke Rückhalt des gerade abgestiegenen badischen Nachbarn. Der Keeper kommt ablösefrei vom SVS zum KSC. Der Torhüter hatte zwar seinen Vertrag vor einigen Monaten in Sandhausen verlängert, dieser galt aber nur für die 2. Bundesliga.

Letztes Jahr war Drewes Torhüter-Spitzenreiter im Kicker

Drewes, beim VfL Wolfsburg Fußballer geworden, war vor zwei Jahren aus Bochum an den Hardtwald gekommen, avancierte dort prompt zu einem der besten Zweitliga-Keeper. Im Sommer des vergangenen Jahres setzte ihn der Kicker als notenbester Keeper in seiner Torhüter-Rangliste sogar auf Platz eins. Vor Rostocks Markus Kolke und Karlsruhes Marius Gersbeck auf Rang drei. Das Trio geschmückt mit dem Prädikat: Herausragend!

Patrick Drewes absolvierte 67 Pflichtspiele für Sandhausen IMAGO IMAGO / foto2press

In der vergangenen Saison verlor dann auch "Patti" Drewes im Abstiegsstrudel der Sandhäuser ein bisschen an Souveränität (30 Spiele, 55 Gegentore), konnte am Ende den Sturz des SVS in die Drittklassigkeit auch nicht mehr verhindern. Aber selbst in diesem Abstiegsjahr waren nur drei Keeper notenbesser als Drewes.

Drewes mehr als ein Ersatz für Gersbeck?

Jetzt folgt also der Wechsel zum Karlsruher SC. Gut möglich, dass Patrick Drewes mit seinem Potenzial nicht nur ein würdiger Nachfolger von Marius Gersbeck wird. Sollte er an die Form des vergangenen Jahres anknüpfen, könnte er für den KSC sogar ein Upgrade auf dieser wichtigen Position sein.

Drewes für Gersbeck. Statt Sorgenfalten steht inzwischen wieder ein erleichtertes und erwartungsfrohes Lächeln im Gesicht. Auch bei vielen KSC-Fans.