Karlsruher SC: Realismus "kann auch sexy sein"

Der Karlsruher SC suchte in der vergangenen Saison vor allem nach der Konstanz. Gefunden haben die Badener vor der neuen Spielzeit bereits einen Nachfolger für Torjäger Philipp Hofmann.

So lief die vergangene Saison

In einem Wort: Durchwachsen. Überzeugende Siege und unnötige Niederlagen gaben sich regelmäßig die Türklinke in die Hand, über die gesamte Spielzeit fehlte dem KSC die Konstanz. Am 7. Spieltag gewannen die Badener 2:1 beim FC Schalke 04, eine Woche später setzte es eine 1:3-Heimpleite gegen St. Pauli. Am 15. Spieltag wurde Hannover souverän mit 4:0 bezwungen, eine Woche später verlor das Team von Christian Eichner nach einem schwachen Auftritt 1:3 bei Dynamo Dresden. Nur selten gelang es den Karlsruhern, gute Leistungen und Ergebnisse in der folgenden Woche zu bestätigen. In den letzten sieben Spielen der Saison blieb der KSC sieglos (vier Remis, drei Niederlagen), sodass man sich am Ende mit dem Erreichen des Minimalziels Klassenverbleib zufrieden geben musste. Unterm Strich blieb aber der Eindruck: In der vergangenen Saison war für den Karlsruher SC mehr drin als Tabellenplatz zwölf.

Besser lief es im DFB-Pokal. Die Badener gewannen unter anderem in der zweiten Runde beim Bundesliga-Top-Team Bayer Leverkusen und schafften es anschließend sogar bis ins Viertelfinale. Auch das Halbfinale war zum Greifen nah, doch im Auswärtsspiel beim Hamburger SV kassierte der KSC in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich und verlor am Ende im Elfmeterschießen.

Wer kommt? Wer geht?

Die Gerüchteküche brodelte schon seit mehr als einem Jahr, nun ist es fix: Philipp Hofmann stürmt nicht mehr für den Karlsruher SC. Der Angreifer, der in 104 Pflichtspielen 52 Tore für den KSC erzielte und in der vergangenen Saison mit 19 Treffern Top-Torschütze seines Teams in der 2. Liga war, trägt künftig das Trikot des VfL Bochum. Seinen Platz im KSC-Sturm könnte Simone Rapp einnehmen, der vom FC Vaduz aus Liechtenstein verpflichtet wurde. Der kopfballstarke Rapp spielte mit Vaduz in der zweiten Schweizer Liga, der sogenannten Challenge League, wo er in der vergangenen Spielzeit in 24 Spielen 16 Mal traf. Rapp alleine soll Hofmann allerdings nicht ersetzen. Vielmehr wird die Verantwortung im Angriff auf mehrere Schultern verteilt, unter anderem auf die von Mikkel Kaufmann (Leihe vom FC Kopenhagen), Fabian Schleusener und Malik Batmaz.

Weitere Neuzugänge für den Offensivbereich sind Rechtsaußen Kelvin Arase (Rapid Wien) sowie der dribbelstarke Flügelspieler Paul Nebel (Leihe vom 1. FSV Mainz 05). Auf der Torhüterposition ist Kai Eisele von Fortuna Düsseldorf gekommen, für die Innenverteidigung wurden Marcel Franke (Hannover 96) und Florian Ballas (Erzgebirge Aue) verpflichtet. Da mit Felix Irorere, Lazar Mirkovic, Christoph Kobald und Daniel O'Shaughnessy aktuell vier Abwehrspieler verletzt sind, fehlt dem KSC zum Saisonstart die Breite im Defensiv-Kader. Zumal mit Robin Bormuth ein weiterer Innenverteidiger nicht mehr zur Verfügung steht - er wechselte zum SC Paderborn. Trotz der Verletzungsmisere ist die Kaderplanung laut KSC-Geschäftsführer Oliver Kreuzer abgeschlossen.

Unter den weiteren Abgängen finden sich einige Spieler, die schon in der vergangenen Saison keine große Rolle beim KSC gespielt haben. Namhaftester Abgang nach Hofmann und Bormuth ist Marc Lorenz, der in die Regionalliga West zu Preußen Münster abgewandert ist.

Der Trainer

Christian Eichner sitzt beim Karlsruher SC fest im Sattel. Der 39-Jährige ist seit Sommer 2020 Cheftrainer bei den Badenern, zuvor arbeitete Eichner bereits als Interimstrainer, Co-Trainer und Jugendtrainer für den KSC. Der ehemalige Profi (137 Pflichtspiele für Karlsruhe) ist mit der Region und dem Verein eng verbunden, die Zusammenarbeit mit seinem Co-Trainer Zlatan Bajramovic ist geprägt von großem Vertrauen. Im Herbst 2021 verlängerte der Club die Verträge mit dem Trainerduo bis 2025, KSC-Geschäftsführer Oliver Kreuzer sagte im Rahmen der Vertragsverlängerung: "Christian und Zlatan passen wie die Faust aufs Auge zum KSC."

Erwartungen an die Saison

Nimmt man nur die Ergebnisse aus den Testspielen in diesem Sommer als Maßstab, so steht dem Karlsruher SC eine äußerst schwierige Saison bevor. Nach zwei Siegen gegen unterklassige Teams aus Baden trennte sich der KSC von Wehen Wiesbaden mit einem Remis, alle vier weiteren Tests gingen - teilweise deutlich - verloren (0:4 gegen 1860 München, 1:4 gegen Ferencvaros Budapest). Der Saisonauftakt in Paderborn am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) wäre der perfekte Zeitpunkt, um eine Trendwende einzuleiten.

Denn das Ziel des KSC ist es, möglichst schnell die 40-Punkte-Marke zu knacken, die gemeinhin zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga benötigt wird. Chefcoach Christian Eichner spricht von einem Übergangsjahr, erst mit Fertigstellung des neuen Stadions (voraussichtlich Mitte 2023) könnte eine neue Zeitrechnung für die Karlsruher beginnen. Auch wenn der eine oder andere Fan gerne schon früher nach höheren Zielen streben würde. "Dieses Träumen und Schwelgen in Zeiten, in denen man ganz oben war, ist ja völlig legitim", sagte Eichner. "Wir wären ja die ersten, die Dinge korrigieren würden, um den Step in dieser Liga nach vorne zu kommen."

Deshalb heißt die Devise beim Karlsruher SC: Realismus vor Träumerei. "Wir tun sehr gut daran, realistisch zu bleiben", sagte Eichner beim Trainingsauftakt im Interview mit SWR Sport. "Das kann auch sexy sein."