SV Sandhausen schlägt den KSC im Elfmeterschießen

Der SV Sandhausen schießt den Karlsruher SC aus dem Wettbewerb und steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Dabei wurde Sandhausens Ersatztorhüter zum unverhofften Pokal-Helden.

Plötzlich wurde Nikolai Rehnen zum Pokal-Helden. Erst kurz vor dem Elfmeterschießen für den verletzten Stammkeeper Patrick Drewes eingewechselt, parierte Rehnen den entscheidenden Elfmeter von KSC-Verteidiger Marcel Franke und sicherte dem SV Sandhausen somit den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Nach dem 2:2 nach 120 Minuten setzte sich das Team von Trainer Alois Schwartz gegen den Karlsruher SC mit 8:7 im Elfmeterschießen durch.

Der KSC startete besser in die Partie - und musste doch einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Philipp Ochs flankte den Ball in die Mitte. KSC-Verteidiger Stephan Ambrosius wollte klären, hätte auch alle Zeit dazu gehabt. Doch er erwischte den Ball unglücklich mit dem Schienbein und lupfte den Ball über den verdatterten Marius Gersbeck hinweg ins eigene Tor (8.). Nur vier Minuten später fast der nächste Treffer. Nach einem groben Schnitzer des zweiten Innenverteidigers, Marcel Franke, stand Christian Kinsombi völlig frei vor KSC-Keeper Gersbeck. Doch der 27-Jährige blieb diesmal Sieger.

KSC-Keeper Gersbeck legt für Sandhausen auf

Nachdem der KSC den Schock verdaut hatte, bot sich dasselbe Bild wie in den Anfangsminuten: Karlsruhe dominierte das Spiel, war in den entscheidenden Momenten jedoch zu unpräzise, um wirklich gefährlich zu werden. Sandhausen stand tief und wartete auf Fehler. Den entscheidenden machte KSC-Keeper Gersbeck. Nach seiner unglücklichen Faust-Abwehr landete der Ball bei Aleksandr Zhirov. Der zog aus etwa 19 Metern ab und traf zum 2:0 Halbzeitstand (44.).

Nach der Pause dasselbe Bild: Karlsruhe überlegen aber ungefährlich. So war es eine Standardsituation, die den KSC zurück ins Spiel brachte: Der eingewechselte Kelvin Arase wollte den Ball von der Kante des Fünf-Meter-Raums in die Mitte flanken, wurde jedoch von Merveille Papela daran gehindert. Dabei sprang der Ball allerdings von Papelas Oberschenkel an die Hand. Schiedsrichter Marvin Petersen gab sofort Handelfmeter, den Marvin Wanitzek sicher verwandelte (58.). Der Bann schien gebrochen und der KSC kam plötzlich zu Chancen. Fabian Schleuseners Kopfball landete jedoch direkt in den Armen von SVS-Keeper Patrick Drewes (68.). Wenig später vergab Arase die Chance zum Ausgleich (66.). Den erzielte dann Tim Breithaupt. Nach Arases Vorlage schoss Breithaupt aus 19 Metern in den oberen rechten Torwinkel (73.) zum 2:2.

Mit seinem Treffer zum 2:2 hat Tim Breithaupt den KSC beim SV Sandhausen in die Verlängerung gerettet. IMAGO IMAGO / foto2press

Drewes rettet Sandhausen ins Elfmeterschießen und wird ausgewechselt

In der Schlussphase der regulären Spielzeit wogte das Spiel hin und her - mit den besseren Chancen für Sandhausen. Da aber weder Christian Kinsombi (82.), noch Ahmed Kutucu (90.+3) den dritten Treffer erzielen konnten, ging es in die Verlängerung.

Dort passierte bis zur 117. Minute so gut wie gar nichts. Dann köpfte Sandhausen-Verteidiger Dario Dumic den Ball nach einem Freistoß an die Latte. Im direkten Gegenzug tauchte der eingewechselte Kyoung-Rok Choi frei vor SVS-Keeper Drewes auf. Der 29-Jährige rettete Sandhausen jedoch ins Elfmeterschießen. Das war jedoch gleichzeitig die letzte Aktion des angeschlagenen Keepers, der für die Entscheidung durch Rehnen ersetzt wurde. Dort wurde der 25-Jährige zum Helden, indem er beim entscheidenden Elfmeter einfach stehen blieb und Frankes parieren konnte.

Kommenden Samstag (22.10., 13 Uhr) muss der SV Sandhausen in der 2. Bundesliga bei Jahn Regensburg antreten. Der Karlsruher SC spielt am Sonntag (23.10., 13:30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf.