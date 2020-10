Es läuft nicht rund für Zweitligist Karlsruher SC. Sportlich stehen die Badener ohne Tor und Punkt am Tabellenende. Und jetzt könnte ein Gerichtsurteil unangenehme Folgen haben.

Am Mittwoch, 10 Uhr, wird das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe sein Urteil im Rechtsstreit zwischen dem Karlsruher SC und dem international tätigen Vermarktungsagentur für Sportrechte, Lagardère Sports GmbH, verkünden. Sollte der Klub unterliegen, müsste er womöglich Schadensersatzzahlungen in Millionenhöhe leisten. In der mündlichen Verhandlung vor zwei Wochen hatte das Gericht bereits angedeutet, dass dem KSC auch in zweiter Instanz eine Niederlage droht.

KSC kündigte wegen beschädigtem Vertrauensverhältnis

In der Auseinandersetzung geht es um die Frage, ob zwei vom KSC ausgesprochene Kündigungen des im Dezember 2016 geschlossenen und mit einer Laufdauer bis 2027 angelegten Agenturvertrags rechtmäßig sind. Im Dezember 2018 hatte der KSC die Kündigung des Agenturvertrags zum 31.03.2019 erklärt, weil das nötige Vertrauensverhältnis nicht mehr bestehe. Die Agentur widersprach der Kündigung, da im Vertrag vereinbart worden sei, dass aus diesem Grund nicht gekündigt werden könne.

Trotzdem teilte der KSC im Februar 2019 seinen Geschäftspartnern und Werbekunden mit, dass der Vertrag aufgelöst sei. Die Agentur widersprach dem mit einer E-Mail, in der sie dem Verein Vertragsbruch vorwarf. Der KSC fand, die weitere Zusammenarbeit sei damit unzumutbar geworden und kündigte erneut. Lagardère reichte daraufhin Klage ein, um feststellen zu lassen, dass der Vertrag bis zum vereinbarten Auslaufen weiter gelte und der KSC für eventuelle Schäden durch die Bekanntgabe der Kündigung einstehen müsse.

KSC geht nach Landgericht-Entscheidung in Berufung

Das Landgericht Karlsruhe hatte im November 2019 in erster Instanz beide Kündigungen durch den Karlsruher SC für unwirksam erklärt und den Club zur Einhaltung der Vertragspflichten verpflichtet. Laut dem Urteil sei die Trennung des Fußball-Zweitligisten vom Dienstleister unter Anwendung eines Kündigungsrechts nach Paragraf 627 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) nicht zulässig gewesen. Daraufhin hatte sich der KSC dazu entschlossen, den Weg der Berufung einzuschlagen und das OLG Karlsruhe eingeschaltet.

Schadensersatzzahlungen in Millionenhöhe?

Verliert der KSC diesen Rechtsstreit, dürften Schadensersatzzahlungen in Millionenhöhe für mögliche Schäden, die durch die Kündigungen und Nachrichten an die Geschäftspartner und Werbekunden enstanden sind, auf ihn zukommen. Die Agentur müsste hierfür konkrete Schäden im Rahmen einer neuen Klage beziffern und belegen. Lagardère möchte den KSC allerdings weiterhin vermarkten und würde bei einer Fortsetzung der Zusammenarbeit auf Schadensersatz verzichten. Gespräche beider Seiten hätten bislang zu keiner Lösung geführt, so der KSC.

Das Urteil im Rechtsstreit wird - neben der aktuellen sportlichen Situation - sicherlich auch auf der ordentlichen Mitgliederversammlung am Abend (ab 18 Uhr) thematisiert werden. Es ist bereits die dritte Online-Mitgliederversammlung des KSC in diesem Jahr. Auf der vergangenen Versammlung Ende Juli war Holger Siegmund-Schultze zum neuen Präsidenten gewählt worden.