"Es ist schade" - Sportliche Berater des KSC um Maik Franz werfen hin

Zwei Jahre lang wurde ihre Expertise kaum gefragt. Nun beenden vier ehemalige KSC-Profis als Mitglieder des "Sportkomitees" ihr Ehrenamt. Die Idee "wurde nicht mit Leben gefüllt", sagt Ex-Profi Maik Franz.

Jetzt reicht es ihnen. Nach nur zwei Jahren legen die vier sportlichen Berater des Karlsruher SC, die Mitglieder des "Sportkomitees" ihr Ehrenamt nieder. Die Ex-KSC-Profis Rolf Dohmen, Maik Franz, Rainer Scharinger und Rainer Schütterle fühlten sich vom KSC-Beirat nicht gebraucht. Im Gegenteil. Schütterle erklärte, dass sie sich nicht länger "instrumentalisieren" lassen wollten. Die vier ehemaligen Spieler blieben als "Sportkomitee" nahezu ungefragt.

Rainer Scharinger trainierte 2011 den Karlsruher SC. Als Spieler absolvierte er 61 Spiele für die Badener, davon 49 für die Amateure. IMAGO Karina Hessland Bild in Detailansicht öffnen Maik Franz war von 2006-2009 wichtiger Bestandteil der Aufstiegsmannschaft des KSC. Der Innenverteidiger schoss sechs Tore. IMAGO Team 2 Bild in Detailansicht öffnen Rainer Schütterle machte von 1985 bis 1987, von 1989 bis 1994 und von 1999 bis 2000 insgesamt 233 Spiele für den KSC. Dabei schoss er 60 Tore. IMAGO Sportfoto Rudel Bild in Detailansicht öffnen Rolf Dohmen war von 2002 bis 2009 KSC-Manager während des Aufstiegs und während des Abstiegs. Während seiner aktiven Zeit war er an 141 Spielen des KSC beteiligt. IMAGO MIS Bild in Detailansicht öffnen

Am 10. November 2020 war das Sportkomitee des Karlsruher SC gegründet worden, um den Beirat des Vereins bei "strategischen Entscheidungen über die sportliche Ausrichtung" zu unterstützen. Damals sprach Holger Siegmund-Schultze, KSC-Präsident und Beirats-Vorsitzender, von dem "blau-weißen Herzen", das in der Brust aller vier Kandidaten schlage. Doch weder die Herzen noch die Köpfe der ehemaligen KSC-Spieler wurden in den folgenden zwei Jahren befragt.

Club-Legenden ohne Anschluss

Die vier Berater hatten sich in Karlsruhe verdient gemacht: Rolf Dohmen (von 1978 - 1982 KSC-Profi) hatte den Verein später mit geringem Budget bis in die Bundesliga gemanagt. Rainer Scharinger spielte nicht nur für seinen Heimatverein, sondern trainierte ihn auch. Bei Rainer Schütterle stehen 233 Spiele und 60 Tore auf dem KSC-Konto, und Maik Franz war 2007 fester Bestandteil der Karlsruher Bundesliga-Aufstiegsmannschaft. Alles Personen, die gut vernetzt sind und sich mit Verein und Fußballlandschaft auskennen.

Expertise nicht genutzt

Gefragt wurden die Experten jedoch kaum: Sie formulierten eine Stellenbeschreibung für den Posten des Sportdirektor, und sie äußerten sich auch zu Aspekten des Nachwuchsleistungszentrum. Ihre Kontakte in die Branche und ihre Fähigkeiten wurden, so Dohmen, allerdings "kein einziges Mal" genutzt. Ihre Impulse seien nicht gehört worden. So hätten die Verantwortlichen beispielsweise über Maik Franz, der Kontakte zu Manchester City habe, junge Talente ausleihen können. Der Expertenrat war in das Vereinsgeschehen nicht integriert.

Nicht das Gesicht des möglichen Abstiegs sein

Wenn sie in Karlsruhe gefragt wurden, was sie denn für den badischen Zweitligaverein machten, mussten sie antworten: "Nichts." Ein Gremium ohne Macht. Jetzt, da es in der Tabelle noch in beide Richtungen gehen kann, verlassen sie den Verein. Sie wollen nicht für einen möglichen sportlichen Abstieg verantwortlich gemacht werden. Schon gar nicht, weil ihnen keinerlei Verantwortung übertragen wurde. Karlsruhe überwintert in der 2. Bundesliga nach vier Niederlagen in Folge auf Tabellenplatz 13. Nur ein Punkt trennt die Badener von den Abstiegsplätzen.

Holger Siegmund-Schultze bei der Hauptversammlung am 20.10.22 in Karlsruhe. IMAGO Carmele/tmc-fotografie.de

Schon vor einem Jahr hatten das Sportkomitee das Gespräch mit der Vereinsführung gesucht. Präsident Holger Siegmund-Schultze versprach, die Expertise der Ex-Profis mehr einzubeziehen, doch dabei blieb es. Nach einem weiteren Jahr zogen die ehemaligen Spieler den Schlussstrich. Maik Franz betont zwar, dass Siegmund-Schultze sein selbst gegründetes Projekt ernsthaft verfolgte. Es seien aber andere Personen des Beirats gewesen, die "von der Idee nicht so angetan waren". Namen nannte Franz nicht.

"Nicht im Stande, über den Tellerrand zu schauen"

Siegmund-Schultze bedauerte den Abgang des Sportkomitees. Der Beirat und insbesondere er hätten stets betont, wie wertvoll die Beiträge des Sportkomitees für die Arbeit im Verein seien. Er verwies auf die Qualität der gemeinsamen Sitzungen in Bezug auf das Nachwuchsleistungszentrum und das Profil des Sportdirektors.

Auf Facebook wurden die Vorwürfe gegen den Beirat konkreter. Axel Kahn, Bruder von Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn, kritisierte: "Der KSC ist nicht im Stande, eine Sekunde über den Tellerrand zu schauen, sich auch einmal extern beraten zu lassen." Er und Rolf Dohmen hatten beide für das KSC-Präsidentenamt kandidiert und gegen Siegmund-Schultze verloren.

Franz: "Der Ansatz war gut, aber er wurde nicht mit Leben gefüllt"

Gegenüber SWR Sport betonte Maik Franz, dass die Idee des Expertenrats an sich gut war: "Wir hätten das gerne gemacht, aber es wurde nicht mit Leben gefüllt." Böses Blut habe es aber nicht gegeben. Die ehemaligen Mitglieder des Sportkomitees ziehen lediglich die Konsequenzen aus dem fehlenden Austausch: "Es ist schade, nicht mehr und nicht weniger", sagt Franz.

Das blau-weiße Herz schlägt weiter

"In mir schlägt immer noch ein blau-weißes Herz. Ich wünsche dem KSC, dass er die Punkte holt, um die Klasse zu halten. Das wäre wichtig", meint Franz. Auch in Zukunft stünde er bereit: "Wenn ich dem KSC an irgendeiner Stelle helfen kann, dann werde ich das auch weiterhin machen." Er müsste nur gefragt werden.