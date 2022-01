"Ich habe größten Respekt": KSC-Sportchef Kreuzer über Eberls Rücktritt

per Mail teilen

Oliver Kreuzer (56) wurde vom Rücktritt seines Manager-Kollegen Max Eberl (Bor. M'gladbach) überrascht. Der Sportdirektor von Zweitligist Karlsruher SC spricht über "Druck im Kessel", Gefühle im Fußball und seine Gesundheitsfürsorge.

SWR Sport: Wie sehr hat Sie überrascht, dass Max Eberl die Reißleine gezogen hat?

Oliver Kreuzer: Mich hat seine Entscheidung sehr überrascht. Ich wusste, dass er sich kürzlich mal für vier Wochen rausgenommen hatte. Wenn du bei Gladbach seit vielen Jahren unter Strom stehst, war das ja auch verständlich. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er jetzt wirklich Abstand vom Fußball braucht.

Sie haben Eberls Pressekonferenz gesehen. Wie haben Sie ihn wahrgenommen?

Ich denke, es kommen bei Max verschiedene Dinge zusammen. 23 Jahre Mönchengladbach, da ist immer viel Druck auf dem Kessel. Ich verstehe, dass man da müde werden kann. Die aktuelle sportliche Situation scheint ihn mitgenommen zu haben und die verbalen Angriffe in den sozialen Medien haben ihn offensichtlich auch getroffen.

Kennen Sie als Manager solche Phasen der Erschöpfung?

Ich mache meinen Job hier in Karlsruhe gerne; das habe ich auch vorher bei anderen Klubs gemacht. Es gibt immer wieder Phasen, in denen du extremen Stress und Druck hast. Aber ich selbst hatte nie das Gefühl, am Rande eines Burnouts zu sein. Ich habe auch bei Vereinen gearbeitet, die international gespielt haben. Da bist du ständig unterwegs und lebst im Samstag-Mittwoch-Samstag-Rhythmus. Das ist stressig. Ich habe den größten Respekt vor Max‘ Entscheidung.

Schließlich geht es um seine Gesundheit...

Genau. Wenn es an die Gesundheit geht, dann muss man seine Konsequenzen ziehen. Das hat Max gemacht. Jetzt versteht man als Außenstehender auch eher, warum er sich eine vierwöchige Auszeit genommen hat. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Vielleicht war diese Zeit zu kurz, um wieder aufzutanken. Ich wünsche Max, dass er weg vom Fußball zur Ruhe kommt und dass er seinen Akku wieder auflädt. Ich bin mir sicher, er wird irgendwann wieder auftauchen.

Sie haben früher als Fußballprofi beim FC Bayern München miterlebt, wie Ihr damaliger Mitspieler und Zimmergenosse Michael Sternkopf psychisch angeschlagen war. Damals, in den 90er Jahren, wurde über Burnout oder mentale Erschöpfung der Mantel des Schweigens gehüllt. Wo stehen wir heute bei diesen Themen?

Es finde es schlimm, wenn man denkt, man könne in der Gesellschaft über nichts reden. Max war in der Pressekonferenz unglaublich offen und ehrlich. Er hat seine Gefühle gezeigt, Tränen vergossen. Ich fand es menschlich überragend.

Was versuchen Sie, um gesundheitlich in der Balance zu bleiben?

Ich mache regelmäßig Sport und laufe mir "den Kopf frei". Das hilft mir. Genauso gehe ich ins Fitnessstudio oder setze mich in die Sauna. Diese Zeit gönne ich mir, denn der Körper muss fit sein. Es gibt ja auch Tage, an denen du nicht aus dem Büro rauskommst, gerade in der Transferphase. Umso wichtiger ist für mich körperliche Betätigung.