Der Karlsruher SC hat zum Auftakt sein Heimspiel gegen Hannover 96 mit 0:2 verloren. Vor der Partie gab es Ärger um den wechselwilligen Hofmann.

Hannovers Kapitän Dominik Kaiser (25.) und der eingewechselte Linton Maina (85.) erzielten die Tore für den Traditionsklub von der Leine. In der 28. Minute wurde einem Kopfballtreffer von Marco Djuricin zum vermeintlichen 1:1 wegen eines Offensivfouls nach Videobeweis zu Recht die Anerkennung verweigert. Djuricin (45.+2) scheiterte außerdem am gut reagierenden 96-Keeper Michael Esser.

Hannover nutzt Konterchance eiskalt

Hannovers Marvin Ducksch (53.) vergab die Großchance zum 2:0. Der zweite Treffer fiel kurz vor Schluss nach einem Konter. Unter Trainer Kenan Kocak hatten die Niedersachsen in der vergangenen Saison in der Rückserie aufgetrumpft und noch mit acht Siegen den sechsten Tabellenplatz belegt. Die Partie gegen den KSC konnte vor 500 Zuschauern in der HDI Arena stattfinden. Die Anpassung der niedersächsischen Corona-Verordnung durch die Landesregierung kann erst in der kommenden Woche erfolgen, sodass die Hannoveraner eine Belegung des Stadions mit 20 Prozent der Kapazität noch nicht durchführen konnten.

Hannover 96 - Karlsruher SC 2:0 (1:0) Hannover: Esser - Muroya, Franke, Hübers, Hult - Elez (57. Schindler) - Kaiser, Frantz (90.+1 Muslija) - Haraguchi (90.+1 Evina) - Weydandt (66. Maina), Ducksch (90.+1 Sulejmani). - Trainer: Kocak Karlsruhe: Gersbeck - Thiede, Bormuth (88. Dinger), Kobald, Heise (77. Carlson) - Fröde (77. Batmaz) - Gondorf, Wanitzek - Djuricin (65. Kother), Gueye, Goller (78. Lorenz). - Trainer: Eichner Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg) Tore: 1:0 Kaiser (25.), 2:0 Maina (85.) Zuschauer: 500 Beste Spieler: Hübers, Ducksch - Heise, Fröde Gelbe Karten: - Thiede Erweiterte Statistik (Quelle: deltatre): Torschüsse: 13:15 Ecken: 4:7 Ballbesitz: 50:50 Prozent Zweikämpfe: 93:88

Kreuzer über Hofmann: "Letzter Versuch, den Wechsel zu erzwingen"

Aufregung gab es vor dem Spiel um den wechselwilligen Karlsruher Philipp Hofmann, der auf eigenen Wunsch überraschend auf der Bank saß. "Philipp hat uns gestern informiert, den Trainer und mich, dass er sich nicht imstande fühlt, heute aufzulaufen. Dementsprechend spielt er heute nicht", sagte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer kurz vor dem Anpfiff am Samstag bei Sky. "Ich glaube auch nicht, dass es ihm körperlich schlecht geht. Das ist vielleicht ein letzter Versuch, den Wechsel zu erzwingen."

Der 1. FC Union Berlin möchte den besten Karlsruher Stürmer der vergangenen Saison verpflichten. Bislang ist der Fußball-Bundesligist sich mit dem KSC aber nicht über eine Ablösesumme einig geworden. "Momentan passt es nur für Union und Philipp, aber nicht für den KSC. Dementsprechend bleibt Philipp - Stand heute - beim KSC", sagte Kreuzer. Die Badener wollen eine Millionenablösesumme für den 27-Jährigen. "Was kolportiert wurde in den Medien, fünf Millionen Euro, das ist weit weg von dem, was wir uns vorstellen. Aber wir sind auch noch weit weg von dem, was Union Berlin sich vorstellt."

Kreuzer lässt Tür offen

Anstelle von Hofmann begann in Hannover Babacar Guèye als einzige Sturmspitze des KSC. Am nächsten Sonntag gegen den VfL Bochum könnte Hofmann wieder in der Startelf stehen. "Wenn Philipp am Montag oder Dienstag wieder in die Trainingswoche startet und gut trainiert, sich dann auch mental wieder bereit fühlt gegen Bochum zu spielen, dann wird er spielen", sagte Kreuzer. In die gleiche Kerbe schlug auch Trainer Christian Eichner nach dem Spiel: "Er hat jetzt die Möglichkeit, seinen Kopf wieder klar zu kriegen. Dann starten wir die Vorbereitung auf das nächste Spiel."