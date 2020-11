per Mail teilen

Der Karlsruher SC steckt mitten in den Saisonvorbereitungen für den Zweitliga-Auftakt. Seit gut einem Monat darf sich Christian Eichner offiziell als Cheftrainer des KSC bezeichnen.

Im Sommerinterview des SWR Studio Karlsruhe spricht KSC-Trainer Christian Eichner mit SWR-Reporter Daniel Günther über die Vorbereitungen auf die neue Zweitliga-Saison. Themen sind unter anderem die Herausforderungen, mit einer neuen Mannschaft zu trainieren, und der Umgang mit den Konsequenzen der Corona-Pandemie:

Hohe Fluktuation im KSC-Kader

Der Kader des Karlsruher SC hat sich nach dem Klassenverbleib in der Zweiten Bundesliga stark verändert. Zehn Spieler hat der Karlsruher SC in der Sommerpause bereits abgegeben, drei gestandene Profis kamen bislang neu hinzu. Weitere Transfers sind im Gespräch. Bei den vielen Wechseln nun eine Einheit zu formen, sei jetzt die Herausforderungen, so Eichner.

"Ich wünsche mir eine Mannschaft, die bereit dazu ist, jedes Wochenende aktiv und mutig aufs Spielfeld zu gehen und alles zu geben. Die Basis muss stimmen, sonst kann ich auch sehr ungemütlich werden." Christian Eichner, Cheftrainer Karlsruher SC

"Fußball ist nicht alles!"

Trotz einer akribischen Saison-Vorbereitung sind für den Cheftrainer auch noch andere Dinge wichtig. Gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass auch andere Dinge im Leben wichtig sind. Vor seiner Trainer-Karriere studierte Eichner Mathematik, Ethik und Geographie an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und schloss das Grundstudium ab.

"Ich habe immer schon ein zweites Standbein gehabt und das behalte ich bei. Wenn es irgendwann nicht mehr weitergeht mit dem Fußball, dann gehe ich zurück an die Schule." Christian Eichner, Cheftrainer Karlsruher SC

Profis verzichten weiterhin auf Gehalt

Die Profis des Fußballzweitligisten Karlsruher SC verzichten unterdessen weiterhin auf Teile ihres Gehalts. Der finanziell angeschlagene Club rechnet für die kommende Saison mit rund vier Millionen Euro weniger Einnahmen, vor allem, weil wegen der Corona-Pandemie keine Eintrittskarten verkauft werden.

Die Sommerinterviews des SWR Studio Karlsruhe

In den Sommerinterviews sind Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Wirtschaft und Gesellschaft zu Gast. Alle haben einen Bezug zur Region Karlsruhe. Jeden Freitag stellt sich eine andere Persönlichkeit den Fragen der Reporterinnen und Reporter aus dem SWR Studio Karlsruhe.