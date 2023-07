per Mail teilen

Sean Dundee war einer der erfolgreichsten Fußballer des KSC in den 90er Jahren. Damals wechselte er von Karlsruhe nach Liverpool. Jetzt treffen seine beiden Ex-Clubs im Wildparkstadion aufeinander.

Mit Erfolgen im UEFA- und im DFB-Pokal erlebte der Karlsruher SC Mitte der 90er Jahre einige seiner größten Momente. Einer der Leistungsträger damals war Stürmer Sean Dundee. 1998 wechselte er vom Karlsruher SC zum FC Liverpool.

Zur Eröffnung des neuen Wildparkstadions treffen Dundees Ex-Clubs am 19. Juli aufeinander. Beim damaligen Top-Stürmer werden viele Erinnerungen wach.

Tor-Krokodil Dundee freut sich auf den Weltverein Liverpool

Das verschmitzte Lächeln ist dasselbe wie damals. 17 Tore machte der gebürtige Südafrikaner in seiner besten Saison beim KSC. Heute gibt das Tor-Krokodil, wie sie Sean Dundee damals nannten, Privatstunden in einem Sportzentrum in Karlsruhe und arbeitet gelegentlich als Fußball-Experte im Fernsehen.

Karlsruhe und Liverpool, das sind zwei Mannschaften, die sein Leben verändert haben. Es sei sehr schön, dass ein Weltverein wie Liverpool zum Eröffnungsspiel für das neue Stadion nach Karlsruhe kommt, sagt der 50-Jährige.

"Ich erinnere mich daran, als wir damals mit dem KSC gegen Mainz und Jürgen Klopp gewonnen haben!"

Ex-KSC-Profi Sean Dundee arbeitet heute in einem Sportzentrum in Karlsruhe SWR

Wechsel vom Karlsruher SC zum FC Liverpool in einer turbulenten Zeit

Es sei eine turbulente Zeit gewesen damals, erinnert sich Dundee. 1998 stieg der KSC aus der Bundesliga ab und er verließ den Verein. Viele andere Vereine hätten es sein können, erzählt er heute. Auxerre, die Glasgow Rangers oder Borussia Mönchengladbach. Aber er entschied sich für Liverpool. Als er dort begann, sei er nicht fit genug gewesen, verletzte sich und erlebte eine weitgehend erfolglose Saison in England.

"Ich bin mit englischem Fußball aufgewachsen. An der Anfield Road zu spielen, war natürlich etwas Besonderes!"

Der KSC war für Sean Dundee wie eine Familie

Vom FC Liverpool ging er zum VFB Stuttgart. Die Zeit beim KSC sei aber ganz besonders gewesen, sagt Dundee heute. Der Verein, die Mannschaft sei für ihn wie eine Familie gewesen. 2004 sei er deswegen auf eigenen Wunsch nach Karlsruhe zurückgekehrt.

Mit einigen Spielern aus der Mannschaft der 90er Jahre habe er heute noch Kontakt. Mit dem damaligen Torhüter Claus Reitmeier zum Beispiel. Auch Trainer Winfried Schäfer habe er vor Kurzem getroffen.

"Ich habe das alte Wildparkstadion geliebt!"

Sean Dundee erinnert sich an seine große Zeit in den 90er Jahren SWR

Dundee hat noch kein Ticket für das Match KSC gegen Liverpool

Ob er das Spiel seiner beiden Ex-Clubs am 19. Juli im Wildparkstadion live erleben kann, weiß Sean Dundee noch nicht. Er habe kein Ticket für das Match und beim KSC kümmere sich niemand darum, sagt er, ohne dabei verbittert zu wirken. Er wolle kein Fass aufmachen, betont er.

Auf jeden Fall wolle er versuchen, Liverpools Trainer Jürgen Klopp zu treffen, wenn der mit seiner Mannschaft für das Spiel in Karlsruhe ist.

"Damals waren die Kerle härter und nicht so empfindlich wie jetzt."

Dann will er auf jeden Fall über die alten Zeiten sprechen. Über den Fußball von damals und über den Fußball von heute. Der Fußball habe sich sehr verändert, sagt Sean Dundee. Die Typen, die Kämpfer, die es damals in der Bundesliga gab, die gebe es heute einfach nicht mehr.