"Mega, mega wertvoll" - KSC belohnt sich gegen den HSV

Das erste Pflichtspiel des Karlsruher SC im erneuerten Wildparkstadion wäre beinahe verloren gegangen. Dann hatte Lars Stindl eine geniale Idee - Trainer Christian Eichner ist dennoch nicht ganz glücklich.

Christian Eichner war sich unmittelbar nach dem 2:2 (1:0) gegen den Hamburger SV noch nicht ganz schlüssig darüber, wie er dieses Unentschieden denn nun bewerten sollte. "Es wohnen zwei Gedanken in meinem Kopf und meinem Herzen", holte Eichner im Gespräch mit SWR Sport aus. Einerseits sei der Punktgewinn in der letzten Minute natürlich "mega, mega wertvoll" für seine Mannschaft. Schließlich habe sie sich dafür belohnt, drangeblieben zu sein. Andererseits sei gegen einen der größten Aufstiegsaspiranten auch ein Sieg möglich gewesen. Von der Art und Weise, wie seine Spieler "den Gegner bestimmt" hätten, sei das ein "Dreipunktespiel" gewesen.

Unentschieden gegen den HSV - "Vielleicht wäre mehr drin gewesen"

Nicht nur Eichner, auch seinen Spielern ging es so. Lars Stindl beispielsweise, der das 2:2 mit einem genialen Steckpass vorgelegt hatte (90. + 5), sagte: "Natürlich hatten wir uns vorgenommen, das Spiel zu gewinnen." Und Fabian Schleusener, der den KSC früh in Führung gebrachte hatte (14.), formulierte es so: "Vielleicht wäre sogar ein bisschen mehr drin gewesen, vielleicht wäre es sogar verdient gewesen."

Stindls genialer Pass führt zum 2:2

Nach Schleuseners Führungstreffer drehten László Bénes (61.) und Robert Glatzel (65.) die Partie zugunsten des HSV. Dann erzielte Joker Budu Siwsiwadse noch den späten Ausgleich (90.+5). Er habe ihn "mit einem Auge durchhuschen sehen", sagte Karlsruhes Rückkehrer Stindl, der Siwsiwadse mit einem Steckpass bedient hatte. Eine "sehr gute erste Halbzeit" mit nur "einer kleinen Schwächephase" hatte der KSC laut Stindl abgeliefert. Etwas mehr "Klarheit" hätte das Team gebraucht, um das 2:0 zu erzielen. "Das ist ausbaufähig." Der Zähler sei "absolut verdient", sagte sein Teamkollege Marvin Wanitzek. "Am Schluss können wir stolz auf uns sein. Wir haben alles dafür getan, dass wir in die Punkte kommen."

Premiere im erneuerten Wildpark

Vier sind es nun nach den ersten beiden Spieltagen. In der Tabelle liegen die Karlsruher damit auf Rang vier. Insgesamt war es also ein gelungener Auftritt bei der Pflichtspiel-Premiere im erneuerten Wildparkstadion. "Phänomenal" sei die Stimmung schon beim Aufwärmen gewesen, sagte Stindl. "Deswegen war es auch wichtig, dass wir dieses Spiel nicht verloren haben." Und Torschütze Schleusener kündigte für die kommenden Heimspiele an: "Gegen knapp 33.000 plus uns elf Spieler ist es nicht so leicht zu bestehen."