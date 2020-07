Im Rahmen einer außerordentlichen und virtuell durchgeführten Versammlung haben die Mitglieder des Karlsruher SC am Donnerstag Holger Siegmund-Schultze zum neuen Präsidenten gewählt. Seinen bisherigen Posten als Vize übernimmt Martin Müller.

Holger Siegmund-Schultze ist neuer Präsident des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Der bisherige Vizepräsident erhielt bei der außerordentlichen und wegen der Corona-Pandemie virtuell durchgeführten Mitgliederversammlung der Badener am Donnerstagabend 60,52 Prozent der Stimmen. Insgesamt stimmten 3012 online zugeschaltete Mitglieder ab. Zu Siegmund-Schultzes Nachfolger als Vizepräsident wurde der Unternehmer Martin Müller gewählt.

Siegmund-Schultze will "Veränderungsprozess" fortsetzen

"Der Profifußball befindet sich in der größten Krise seit seiner Entstehung, und wir als KSC sind mit einer eigenen Krise mittendrin. Das bedeutet, dass wir den Veränderungsprozess, der seit gut zwei Jahren im Verein läuft, konsequent fortsetzen müssen und angesichts der Herausforderungen, die vor der Tür stehen, dabei keine Zeit verlieren sollten", hatte Siegmund-Schultze bei seiner Vorstellung gesagt.

Neben dem 53-Jährigen hatten sich noch vier weitere Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge des im Mai zurückgetretenen Ex-Präsidenten Ingo Wellenreuther beworben: der frühere Karlsruher Spieler und Manager Rolf Dohmen, der Unternehmensberater Kai Gruber, die Polizeibeamtin Dorotheé Augustin sowie Axel Kahn, Inhaber einer Werbeagentur und Bruder des ehemaligen Weltklasse-Torhüters Oliver Kahn.

Neuer Vizepräsident ist Unternehmer Martin Müller

Die Wahl zu Siegmund-Schultzes Nachfolger als Vizepräsident gewann der Unternehmer Martin Müller. Auch auf diesen Posten hatten sich Dohmen und Augustin beworben. Müller gehört dem "Bündnis KSC" an, welches Ex-Präsident Wellenreuther vor zweieinhalb Monaten aus dem Amt gedrängt hatte. Die Gruppe regionaler Investoren verhinderte damals die drohende Planinsolvenz des KSC, indem sie Aktien der ausgegliederten Fußballabteilung im Wert von sechs Millionen Euro erwarb. Sie hatte diese Hilfe aber an die Bedingung geknüpft, dass Wellenreuther nach fast zehn Jahren als Club-Oberhaupt abtritt. Nun führt also Siegmund-Schultze die Blau-Weißen an, die sich sowohl finanziell als auch sportlich in den kommenden Jahren wieder stabilisieren wollen.