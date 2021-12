Bleibt er oder geht er? KSC-Torjäger Philipp Hofmann kann sich "alles vorstellen"

Mit acht Toren ist Philipp Hofmann auch in dieser Saison der überragende Torjäger des KSC. Spielt er auch nächstes Jahr noch in Karlsruhe? SWR Sport hat vor dem Spiel in Dresden (Sonntag, 13:30 Uhr) mit ihm über Gegenwart und Zukunft gesprochen.

Das Training auf dem Nebenplatz des Wildparkstadions war hart an diesem kalten, trüben und verregneten Donnerstag. Gleich danach aber begrüßt uns ein bestens gelaunter KSC-Torjäger zum Gespräch mit SWR Sport. Philipp Hofmann, ein sympathischer und aufgeschlossener Kerl mit prima Formkurve. Denn es läuft auch in dieser Saison wieder rund für den großen und kräftigen Stürmer.

Zuletzt beim 4:0 gegen Hannover 96 schoss der Angreifer sein achtes Saisontor, er ist an 40 Prozent aller KSC-Treffer beteiligt. "Wenn man sich wohlfühlt, dann funktioniert`s auch", verweist Hofmann auf den Zusammenhang zwischen Umfeld und Trefferquote, "das war ganz wichtig, dass wir wieder mal gewonnen haben." Nach zuvor vier Ligaspielen ohne Sieg.

Der Vertrag von Philipp Hofmann läuft aus

Philipp Hofmann jedenfalls fühlt sich aktuell pudelwohl im Karlsruher Wildpark. Seit seinem Wechsel aus Braunschweig, im Sommer 2019, traf der klassische Mittelstürmer in 78 Spielen 38 Mal für den KSC. In keiner seiner vorherigen Stationen verzeichnete der ehemalige Schalker Jugendspieler eine ähnlich starke Quote.

Und dennoch steht Hofmanns Verbleib in der Fächerstadt nach der Saison weiter in Frage. Sein Vertrag läuft im Sommer nächsten Jahres aus. Es gibt keine Eile, einen neuen zu unterzeichnen: "Ich bin für alles offen", zeigt sich der Stürmer gegenüber SWR Sport ehrlich, "es wird auch noch Gespräche mit Oli Kreuzer geben. Aber ich habe schon oft erwähnt, dass ich nochmal höherklassig spielen möchte wenn ich die Chance habe. Aber es muss alles passen."

Torjäger wie Philipp Hofmann, zumal ablösefrei, sind heiß begehrt. In der Vergangenheit gab es bereits interessante Anfragen. Aus Berlin, aus Hamburg. Der KSC war jeweils hart geblieben, ließ seinen unersetzlichen Toremacher nicht ziehen. Nächsten Sommer allerdings hat Philipp Hofmann das Heft des Handelns selbst in der Hand. Er könnte ablösefrei gehen. Verlockende Angebote werden nicht ausbleiben.

Eine Vertragsverlängerung ist nicht ausgeschlossen

Wobei es ihn keineswegs wegzieht aus dem Wildpark. Schließlich weiß der 28-Jährige, was er in Karlsruhe hat: "Hier entsteht sehr viel, das neue Stadion, die Mannschaft und der Trainer sind jung, gut, dynamisch, Von daher ist noch alles offen", so Hofmann mit dem Blick auf die Baustelle der künftigen Haupttribüne und im Zwiespalt der eigenen Zukunftsplanung, "wir hatten nur wenige Abgänge, das Gerüst steht, die Mannschaft ist intakt."

Lockruf aus der Bundesliga?

Der Verein würde seinen Torjäger natürlich nur zu gerne halten. Philipp Hofmann ist in der KSC-Familie hoch angesehen, die Fans lieben seine vielen Tore, seine körperbetonte und mitreißende Spielweise. Dazu der Wohlfühl-Faktor: Alles gute Gründe, die für einen Verbleib in der traditionsreichen Fußballstadt Karlsruhe sprechen.

Wenn da nicht tief drinnen dieses ehrgeizige Gefühl wäre, sich wenigstens einmal in der Bundesliga beweisen zu wollen. "Wenn man die Chance hat, dann will man sie natürlich nutzen", sagt Philipp Hofmann, "schließlich will ich mir am Ende meiner Karriere keine Vorwürfe machen. Aber es muss der richtige Schritt sein, wenn es darum geht zu wechseln oder hierzubleiben."

Nächste Aufgabe am Sonntag in Dresden

Zukunftsfragen. Die Gegenwart heißt Dresden. Am Wochende steht für Philipp Hofmann und den Tabellen-Neunten KSC die Reise zu den abstiegsbedrohten Dynamos an. Ein Geisterspiel. Den Sachsen fehlt am Sonntag (13:30 Uhr) die bekannt lautstarke Unterstützung von außen. "Das könnte ein Vorteil für uns sein", sagt der Karlsruher Toremacher, der den Blick nach oben in der Tabelle nur zaghaft wagt: "Die Mannschaft steht momentan da wo sie stehen soll. Über mehr machen wir uns erst Gedanken, wenn wir 40 Punkte haben."

In Dresden ist für Sonntag übrigens nasskaltes Wetter vorhergesagt. Wie an diesem ungemütlichen Donnerstag in Karlsruhe. Für einen Fußball-Kämpfer wie Philipp Hofmann kein Problem.