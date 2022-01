Der KSC hofft auf Trainingsstart am Donnerstag

per Mail teilen

Nach einem Corona-Ausbruch befinden sich seit letzter Wochen 18 infizierte Spieler und vier Trainer des Karlsruher SC in Quarantäne. Jetzt hofft der Zweitligist auf den Trainingsstart am Donnerstag.

Auf den Trainingsplätzen im Karlsruher Wildpark ist seit Tagen idyllische Ruhe. Das komplette Profi-Team des KSC befindet sich nach wie vor in häuslicher Quarantäne. Vergangene Woche hatte es den Zweitligisten schwer erwischt, ein Corona-Ausbruch hatte nach dem DFB-Pokalspiel bei 1860 München (1:0 für den KSC) 18 Spieler und vier Trainer getroffen, darunter auch Chef-Coach Christian Eichner. Auch die nicht von Corona betroffenen KSC-Profis gingen vorsorglich in Quarantäne.

Corona-Testungen am Mittwoch

Jetzt hoffen die Karlsruher auf einen Neustart des Mannschaftstrainings am kommenden Donnerstag, und das mit möglichst komplettem Team. Denn am Mittwoch gibt es zum ersten Mal die Möglichkeit für Spieler und Trainer, sich "freitesten" zu lassen. Bei einem negativen Test kann die Quarantäne beendet und am Donnerstag das Training wieder aufgenommen werden.

Das ursprünglich ebenfalls für Donnerstag angesetzte Testspiel gegen den saarländischen Regionalligisten aus Elversberg findet aber in keinem statt, es wurde bereits abgesagt.

Nächste Partie kommende Woche bei Werder Bremen

Zuletzt war am Sonntag das Zweitliga-Duell gegen den badischen Rivalen SV Sandhausen von der DFL abgesagt worden. Karlsruhe hatte gerade noch zehn Spieler einsatzbereit (Nachholtermin ist der 8. Februar). Die nächste Liga-Partie ist dann am Samstag nächster Woche (5. Februar, 13:30 Uhr) die schwere Aufgabe bei Bundesliga-Absteiger Werder Bremen. Spätestens dann hofft der KSC "nach Corona" wieder auf ein möglichst vollständiges und einsatzbereites Team.