Der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat seinen neuen Sportchef, Sebastian Freis, vorgestellt. Sein großes Ziel: Der Aufstieg in die Bundesliga.

Nach fünf Jahren in der 2. Bundesliga und einem ordentlichen Start in die aktuelle Saison sieht der neue Sportchef Sebastian Freis den KSC etabliert. Mit dem neuen Stadion sei die große Vision der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga.

"Wir haben [...] schon die Verpflichtung, irgendwo auf lange Sicht mal wieder in die Regionen vorzustoßen, wo wir zu letzt waren, als ich noch für den KSC gespielt habe."

Vom Spieler zum Sportchef

In der Vergangenheit hat Sebastian Freis sowohl als Spieler als auch als Talent-Scout beim KSC gearbeitet. Seine neuen Aufgaben sind unter anderem das Verwalten des Profi-Kaders.

Sebastian Freis für Oliver Kreuzer

Mit der Personalie Freis wird auch eine neue Struktur im KSC etabliert. Wo es früher mehrere Geschäftsführer gab, bleiben nun drei Bereichsleiter. Geschäftsführer des Clubs ist nur noch der für die Finanzen verantwortliche Michael Becker: Insgesamt also mehr Befugnis für Becker. Ob diese Struktur so bleibt, wird sich zeigen.

"Das ist aber jetzt nicht in Stein gemeißelt."



Sebastian Freis beerbt den im April überraschend entlassenen Oliver Kreuzer. Als Begründung wurden damals unter anderem zu geringe Erlöse aus Transfers angeführt.