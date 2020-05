Der Karlsruher SC hat die Reset-Taste gedrückt - in dreifacher Hinsicht: Schulden weg, Präsident weg und dann der Sieg zum Re-Start nach der Corona-Pause. Ist nun endlich Ruhe im Verein?

"Re-Boot tut gut" ist ein nützlicher Slogan aus der IT-Branche. Der Karlsruher SC hat an diesem Wochenende gleich einen dreifachen Neustart gewagt. Am Donnerstag ist Präsident Ingo Wellenreuther nach langem Hin und Her zurückgetreten und hat damit den Weg für das "Bündnis KSC" frei gemacht, dass den Traditionsverein mit etwa sechs Millionen Euro vor der Insolvenz bewahren möchte. Zudem gelang es der verbliebenen Führung sich mit den Hauptgläubigern Michael Kölmel und Günter Pilarsky auf einen Deal zu einigen, bei dem - vereinfacht gesagt - Schulden im Wert von etwa 14 Millionen Euro im Tausch für Anteile an der GmbH & Co. KG eingetauscht werden. Dadurch verringern sich die Schulden auf etwa zehn Millionen Euro.

"Einfach ein geiles Gefühl, mal wieder zu gewinnen"

Zu dem wirtschaftlichen Erfolg gesellt sich seit Samstagnachmittag auch der erste sportliche Erfolg. Denn das Team von Trainer Christian Eichner gewann zu Re-Start nach der Corona-Pause gegen Darmstadt 98 mit 2:0. "Ich glaube, das ist ein guter Tag für den KSC, um gemeinsam in die richtige Richtung zu rudern", brachte Torhüter Benjamin Uphoff den Wochenabschluss auf den Punkt. KSC-Torjäger Philipp Hofmann, der die Badener mit seinem zwölften Saisontreffer in der 67. Minute in Führung gebracht hatte, war nach dem Sonntagstraining sichtlich erleichtert: "Einfach ein geiles Gefühl, mal wieder zu gewinnen. Das war enorm wichtig für uns."

KSC ohne Angst vor Geisterspielen

Die Karlsruher schienen vor allem mental besser aus der Zwangspause gekommen zu sein als die Hessen. Auch die ungewöhnliche Stimmung vor leeren Rängen machte dem Team offenbar nichts aus. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner agierte deutlich strukturierter und selbstsicherer als noch in den letzten Partien vor der Corona-Pause.

Kleinere Problemchen gab es noch mit dem umfangreichen Hygiene-Konzept der DFL. So gestand zum Beispiel KSC-Verteidiger Marco Thiede, dass er schon bei der einen oder anderen Regel schmunzeln musste. Generell ist er jedoch von dem Konzept überzeugt.

Der Sieg gegen Darmstadt hatte die Badener zwischenzeitlich sogar auf den Relegationsplatz katapultiert. Dass Konkurrent Wehen Wiesbaden am Sonntag sein Spiel gegen den VfB Stuttgart ebenfalls gewann und Platz 16 zurückeroberte, dürfte kein großer Euphorie-Dämpfer sein. Auf die Leistung gegen die Lilien will der KSC nun aufbauen.

Sportlich läuft es also wieder besser. Wer den KSC jedoch in die Zukunft führen soll, ist noch völlig offen. "Uns ist bislang kein Kandidat bekannt", sagte Vize-Präsident Holger Siegmund-Schultze auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitagabend. Zunächst werde der Wahlausschuss des Vereins das weitere Vorgehen bestimmen. Weitere Informationen dazu gebe es nächste Woche. Eine Neuwahl werde auf jeden Fall vor der Mitgliederversammlung im Herbst stattfinden.