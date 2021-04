per Mail teilen

Böse Träume hat ihm sein Patzer zwar nicht bereitet, eine unruhige Nacht aber schon: Karlsruhes Marius Gersbeck ärgert sich nach dem 2:2 gegen die Würzburger Kickers über seinen entscheidenden Fehler.

Bis kurz vor Abpfiff sah alles nach einem Sieg für den Karlsruher SC aus. Doch dann schätzte KSC-Keeper Marius Gersbeck die Situation falsch ein und Würzburgs Lars Dietz traf zum 2:2-Endstand. "Im Nachhinein war es einfach dumm", erzählt Marius Gersbeck im Interview mit SWR Sport. "Ich glaube am Ende war jeder traurig, dass wir die Punkte nicht geholt haben, aber es war jetzt keiner sauer auf mich."

Das Gegentor zum 2:2 war für Trainer Christian Eichner "eines von vielen Slapstick-Gegentoren aus den letzten Monaten", die bei ihm immer für emotionale Ausbrüche sorgen: "Da sollte man mir dann besser nicht unter die Augen kommen. Ich bin dann auch zerstörerisch unterwegs - gegen Gegenstände ab und zu mal, das ist nicht gut, aber ich erhoffe mir, dass es besser wird irgendwann."

Eichner sieht Probleme in der zweiten Halbzeit

Christian Eichner sieht die Probleme seiner Mannschaft derzeit vor allem in der zweiten Halbzeit: "Wir haben das Problem, dass wir da weniger Fußball spielen. Wir machen oftmals nicht an der Stelle weiter, an der wir aufgehört haben."

Nach dem Unentschieden dürften die Aufstiegsträume beim Karlsruher SC endgültig zerplatzt sein. Allerdings sollen die für Christian Eichner sowieso nie ein Thema gewesen sein: "Man kann es mir glauben, das Thema Aufstieg war nie auf meinem Tisch. Auch nächstes Jahr werden wir wieder ein ähnliches Ziel haben wie dieses Jahr."

Christian Eichner freut sich, dass es am Montag direkt mit dem Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue weitergeht. Denn die letzten Wochen seien vor allem für den Kopf eine große Belastung gewesen.