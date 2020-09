per Mail teilen

Der Karlsruher Unternehmer Axel Kahn will für das Amt des KSC-Präsidenten kandidieren. Das hat Kahn dem SWR offiziell bestätigt.

In einer Mitteilung, die dem SWR vorliegt, spricht Kahn von einer großen Herausforderung das Amt des Präsidenten beim Karlsruher SC zu übernehmen. Im Falle einer Wahl sehe er seine Aufgabe darin, den KSC in eine stabile, sichere und vor allem wettbewerbsfähige Zukunft zu führen.

"Mir ist es wichtig, dass jeder in diesem Verein ein Stimme hat, um in der Sache dazu beizutragen den Club zu verbessern und sportlich sowie wirtschaftlich immer ein Stück weiter zu bringen." Axel Kahn, KSC-Präsidentschaftskandidat

Kahn spielte in den 1980er Jahren in der 2. Bundesliga für den Karlsruher SC. Heute ist der Unternehmer Inhaber einer Werbeagentur in Karlsruhe.

KSC-Vize als weitere Kandidat im Gespräch

KSC-Vizepräsident Holger Siegmund-Schultze wird als weiterer Kandidat gehandelt, offiziell ist das allerdings noch nicht bestätigt. Vor zwei Wochen war Ingo Wellenreuther als Präsident zurückgetreten, nachdem der Druck aufgrund der drohenden Insolvenz des angeschlagenen Zweitliga-Vereins zu groß geworden war.

Termin für Wahl noch unklar

In der kommenden Woche will der Karlsruher SC über das Wahlverfahren eines neuen KSC-Präsidenten informieren. Die Neuwahl inklusive einer Kandidatenvorstellung soll vor der nächsten Mitgliederversammlung im Oktober stattfinden.