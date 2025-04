Marvin Wanitzek vom KSC: "In uns steckt viel mehr Fußball"

per Mail teilen

Der Karlsruher SC gewann am 30. Spieltag der 2. Bundesliga gegen Greuther Fürth mit 1:0. Trotz des Erfolges schlug der Siegtorschütze Marvin Wanitzek kritische Töne an.

Gewonnen. Kein Gegentor kassiert. Auf Tabellenplatz neun geklettert. Die reinen Fakten sprechen für einen rundum gelungenen Nachmittag für den Karlsruher SC. Marvin Wanitzek, Matchwinner beim 1:0-Erfolg gegen Greuther Fürth, zeigte sich im Interview mit SWR Sport aber eher nachdenklich als überglücklich. Stellvertretend dafür steht seine Aussage: "In uns steckt auf jeden Fall viel mehr Fußball, als wir momentan zeigen."

Damit bezog sich der Mittelfeldstratege auf die Leistung der gesamten Mannschaft über weite Strecken des Duells gegen Fürth. Der KSC agierte lange passiv, ernsthafte Torchancen gab es keine. Bis zur 75. Minute. Wanitzek bediente Fabian Schleusener mit einem Steilpass, der KSC-Stürmer scheiterte an Fürth-Keeper Nahuel Noll. Karlsruhe schnappte sich den zweiten Ball, Leon Jensen bediente Wanitzek links im Strafraum, der einen Gegenspieler stehen ließ und satt mit links unter die Latte traf. Es sollte der einzige Treffer des Spiels bleiben.

KSC zeigt "zu wenig Fußball"

Bis dahin lief spielerisch nicht viel zusammen bei den Badenern. Als "fahrig" und "langsam im Kopf" bezeichnete Wanitzek nach dem Spiel den Auftritt, sein Team habe insgesamt "zu wenig Fußball gespielt". Obwohl der Club "gute Jungs auf dem Feld" habe, könne das Team die guten Trainingsleistungen nicht immer ins Spiel transportieren, so der Matchwinner vom Sonntagnachmittag.

Durch den Sieg gegen Greuther Fürth hat der Karlsruher SC als Tabellenneunter fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz drei. Zur Winterpause war der KSC noch Tabellenzweiter. Von Auftiegsträumen ist in der Rückrunde nicht viel geblieben. "13 Spiele - 15 Punkte. Das haben wir uns nicht verdient. Deshalb reicht es auch nicht", sagte Wanitzek.

KSC beim HSV gefordert

Am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) geht es für den Karlsruher SC zum Tabellenzweiten Hamburger SV. Rechnerisch ist der Aufstieg oder das Erreichen der Relegation noch nicht ganz vom Tisch, daran denkt aber Marvin Wanitzek nicht. "Wir haben eine sehr schöne und große Aufgabe vor uns, auf die wir uns freuen." Der Sieg gegen Fürth könne, "auch wenn nicht alles top war", dem KSC-Team "genug Mut und Vertrauen für ein gutes Spiel in Hamburg" geben, so Wanitzek.