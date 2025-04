Suche beim KSC beendet: Eggimann wird neuer Geschäftsführer Sport

Die Suche des Karlsruher SC nach einem Sport-Geschäftsführer ist beendet. Mit Mario Eggimann übernimmt ein alter Bekannter das Amt bei den Badenern. Der bisherige Bereichsleiter Sport, Sebastian Freis, verlässt hingegen den Verein.

Der lange andauernde Prozess der Besetzung des Geschäftsführers Sport beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC ist abgeschlossen. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich der Beirat für Mario Eggimann entschieden. Eggimann war zuletzt Vizepräsident beim KSC sowie Gremiumsmitglied im Beirat.

"Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen des Beirats. Mir ist bewusst, wie herausfordernd die Aufgabe ist", sagte Eggimann zu seiner neuen Rolle. "Meine erste Aufgabe wird es sein, dass wir das Thema Kaderplanung weiter voranzutreiben. Ich bin davon überzeugt, dass wir insgesamt gut aufgestellt sind, aber wir wollen nun in unserer Entwicklung in allen Bereichen gemeinsam den nächsten Schritt machen", so Eggimann weiter.

Sebastian Freis verlässt KSC mit sofortiger Wirkung

Für die Kaderpanung war bislang vorrangig Sebastian Freis als Bereichsleiter Sport verantwortlich. Wie die Badener am Montag jedoch auch mitteilten, wird Freis den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen. Dessen Vertrag werde zu Saisonende nicht verlängert. "Für mich war die Position als Bereichsleiter Profis mehr als nur ein Job", sagte Freis. "Ich bin ein Karlsruher Junge, war immer mit voller Leidenschaft bei der Arbeit und jeden Tag sehr gerne beim KSC in der Verantwortung." Die Kaderplanung soll nun Eggimann übernehmen, der sich bei Freis für die geleistete Arbeit in den letzten zwei Jahren bedankte.

Eggimann schon als Profi beim KSC

Eggimann spielte als Innenverteidiger sechs Jahre beim KSC und führte die Karlsruher 2007 als Kapitän in die Bundesliga. Zudem absolvierte er zehn Länderspiele für die Schweizer Nationalmannschaft. KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze äußerte sich erfreut über die Verpflichtung von Eggimann: "Wir sind sehr froh, dass wir Mario Eggimann für uns in dieser so wichtigen Position gewinnen konnten. Er vereint alle Eigenschaften, nach denen wir gesucht haben."

Da Mario Eggimann als neuer Geschäftsführer Sport sein Amt als Vizepräsident und Beiratsmitglied beim Zweitligisten nicht fortführen kann, scheidet er aus beiden Ämtern aus. Über die Neubesetzung für den Posten des Vizepräsidenten soll laut KSC eine zeitnah einberufene Mitgliederversammlung entscheiden.