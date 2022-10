Auf ein Fußballspiel verzichten, um ein Leben zu retten: Dafür entschied sich KSC-Spieler Marcel Franke. Der 29-Jährige spendete Stammzellen - und hat bei SWR Sport über seinen Einsatz gesprochen.

Bei der 1:2-Niederlage des Karlsruher SC im Zweitliga-Spitzenspiel gegen den SV Darmstadt 98 fehlte am vergangenen Samstag der eigentlich gesetzte Innenverteidiger Marcel Franke. Statt auf dem Platz in die Zweikämpfe zu gehen, saß Franke auf der Tribüne und sah seinen Teamkollegen zu. Denn für seinen Ausfall gab es einen wichtigen, wenn nicht sogar lebensrettenden, Grund: Der 29-Jährige hatte sich am Donnerstag einer Stammzellenspende unterzogen - und dafür auf einen Einsatz gegen seinen ehemaligen Verein Darmstadt verzichtet. "Als der Anruf kam, habe ich natürlich mit meiner Frau gesprochen", sagt Franke im Studio bei SWR Sport. "Aber uns war relativ schnell klar, dass wir das machen."

Registrierung als Spender noch in der Zeit bei Fürth

Bereits vor sechs Jahren hatte sich Franke bei der gemeinnützigen Organisation DKMS als Spender registrieren lassen. Damals spielte der Innenverteidiger noch bei der Spielvereinigung Greuther Fürth, die sich für den Kampf gegen Blutkrebs einsetzt. Im Zuge der Saisoneröffnung 2016 ließen sich hunderte Fans und auch einige Spieler als potentielle Stammzellenspender registrieren.

Das ist die DKMS Die DKMS ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Tübingen, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Seit ihrer Gründung 1991 organisiert sie die Registrierung von Stammzellenspendern und -spenderinnen. Sie hat das Ziel, weltweit Blutkrebspatienten und -patientinnen mit einer Transplantation eine Heilung zu ermöglichen. Mehr als 11 Millionen Menschen haben sich laut DKMS bereits registriert, mehr als 100.000 Spenden in 57 Länder konnten vermittelt werden. Hier geht es zur Registrierung.

Franke zur Spende: Das war eine "relativ entspannte Sache"

Sechs Jahre später kam dann der Anruf, dass er als möglicher Spender in Frage käme, eine Blutprobe bestätigte die Übereinstimmung. Da die Spende im Oktober erfolgen musste, suchten Franke und die sportliche Leitung des KSC einen passenden Termin. Die Wahl fiel schließlich auf die Woche vor dem Spiel gegen Darmstadt.

In der Vorbereitung auf die Spende hatte Franke nur noch dosiert trainiert, um auf den Eingriff vorbereitet zu sein. Er bekam einen Wachstumsfaktor gespritzt, damit die Stammzellen vom Knochenmark besser ins Blut transportiert werden konnten. Den eigentlichen Eingriff, die Blutentnahme und den Rücktransport des Blutes, beschreibt Franke im Interview als "relativ entspannte Sache". Er habe drei Stunden da gelegen und hätte nichts machen müssen.

Stammzellenspende statt Fußball

Nach dem Spiel am Samstagnachmittag bescheinigten dennoch ehemalige und aktuelle Mitspieler Franke, der mit seiner Spende einem Menschen das Leben retten kann, eine Vorbildfunktion. KSC-Stürmer Fabian Schleusener, der die zwischenzeitliche 1:0-Führung der Karlsruher geschossen hatte, zollte Franke "Riesen-Respekt". Der KSC-Neuzugang sei eh ein feiner Typ, der die "volle Rückendeckung und Unterstützung aus der Mannschaft" kriege.

Ähnlich äußerte sich Darmstadts Siegtorschütze Phillip Tietz: "Es ist einfach sehr, sehr ehrenswert von einem Spieler." Er lobte in dem Zusammenhang aber auch den Verein, dass er Franke die Spende ermöglicht hätte. "Da kann man einfach nur stolz sein, dass man sowas im Vordergrund sieht und nicht den Fußball." Mit einem Augenzwinkern fügte Tietz noch hinzu, dass er froh gewesen sei, nicht gegen die "Wucht" Franke in der KSC-Innenverteidigung stürmen zu müssen.

Franke: Das kann jeder auf der Welt machen

Glorifizieren will Franke persönlich seine Spende hingegen nicht. "Viel größer ist eigentlich zu sehen, dass der Aufwand, den ich betrieben habe, so viel bewirken kann. [...] Viele denken wahrscheinlich noch an die Knochenmarkspende und an eine große OP. So entspannt, wie das an dem Donnerstag abgelaufen ist, dann ist das eigentlich kein Ding." Das könne jeder auf der Welt machen.

Stattdessen will er nach seinem Ausfall schnellstmöglich wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren - denn schon am Mittwoch geht es im DFB-Pokal für den KSC gegen den SV Sandhausen, am kommenden Sonntag dann in der 2. Liga gegen Fortuna Düsseldorf.