Beim Karlsruher SC herrscht große Unruhe. Sportlich steckt der Zweitligist im Abstiegskampf, finanziell kämpft er ums Überleben. Interne Grabenkämpfe werden unter der Gürtellinie ausgetragen. Was ist da los?

Die Ausgangslage

Klamme Kassen beim Zweitligisten. Die ausgegliederte Karlsruher SC GmbH und Co. KGaA hat ungefähr 25 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Zum Teil sind dies direkte Schulden, zum Teil Schulden in Form von Besserungsscheinen. Die größten Posten verteilen sich auf zwei Gläubiger: Dr. Michael Kölmel und Vizepräsident Günter Pilarsky.

Eine Planinsolvenz als Lösung?

Durch die Coronakrise ermöglicht die Deutsche Fußball-Liga (DFL) ihren Vereinen, nahezu straflos in eine sogenannte Planinsolvenz zu gehen, also eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Das heißt, der Verein einigt sich mit den Gläubigern auf eine relativ geringe Abschlagszahlung der Verbindlichkeiten und kann somit entschuldet und ohne Punktabzug aus der Insolvenz hervorgehen. Das klingt erst einmal gut, hat aber auch viele Nachteile.





Die Forderungen der Gläubiger sind prinzipiell Forderungen an den KSC e.V. und nicht an die ausgelagerte GmbH. Dem Gesamtverein KSC e.V. droht also die Pleite. Die Stadt Karlsruhe hat einen Vertrag mit der Stadion GmbH, die während der Bauzeit keine Einnahmen generiert. Diese Stadion GmbH könnte zur Konkursmasse werden, der Vertrag mit der Stadt Karlsruhe wäre gefährdet.



Falls es zu einer Planinsolvenz kommt: Wer soll und will dann den Verein künftig finanziell unterstützen? Sicherlich nicht die Firmen und Personen, die durch den Gang in die Insolvenz einen Großteil ihres Geldes verloren haben. Außerdem würde ein Gang in die Insolvenz einen erheblichen Imageverlust mit sich bringen.

Grabenkämpfe im Verein

Der Verein ist gespalten über das weitere Vorgehen. Präsident Ingo Wellenreuther möchte eine Insolvenz unbedingt vermeiden. Stattdessen liebäugelt er mit neuen Investoren. Innerhalb des Vereins herrschen große Grabenkämpfe. Teile des Verwaltungsrates fordern zwingend den Gang in die Planinsolvenz, andere stehen auf der Seite des Präsidenten. Es wurden Befangenheitsanträge gegen den Vorsitzenden des Verwaltungsrats Michael Steidl gestellt, weil dieser nicht so abstimmt, wie andere in diesem Rat es sich wünschen würden. Die Methoden werden immer drastischer.

Präsident gegen "Bündnis KSC" - Worum geht es?

Am Freitag, 15. Mai, sollen in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Mitglieder über einen möglichen Gang in die Planinsolvenz befragt werden. Doch bereits vor dieser Mitgliederversammlung brodelt es heftig.

Das selbst ernannte "Bündnis KSC", ein Zusammenschluss von Firmen aus der Region, ist bereit, den KSC mit sechs Millionen Euro zu unterstützen. Das ließ das "Bündnis" über eine Anwaltskanzlei mitteilen. Doch das Geld soll nur fließen, wenn Präsident Ingo Wellenreuther von seinem Amt zurücktritt. Wellenreuther, seit 2010 im Amt, ließ alle Ultimaten, die ihm gestellt wurden, verstreichen. Er sei gewählt und möchte sich nicht erpressen lassen.

Die Klärung der Herkunft des Geldes sei wichtig, um nicht gegen das Geldwäschegesetz zu verstoßen. Doch er werde dem Wohl des Vereins nicht im Wege stehen und bittet um einen Dialog. Das ließ er über seine Anwälte ausrichten. Wellenreuther fordert eine vollständige Benennung aller Mitglieder des "Bündnis KSC" und eine Einzahlung des Geldes. Außerdem verlangt er die Vorlage eines Konzeptes, wie das "Bündnis KSC" die Zukunft des Vereins sieht. Pikantes Detail: Hinter einer der Firmen des "Bündnis KSC" steckt Martin Müller, der bei der vergangenen Präsidentschaftswahl nur knapp Wellenreuther unterlagen war.

Von KSC-Seite gibt es derzeit keine Stellungnahme. Auch Geschäftsführer Michael Becker äußert sich derzeit nicht. Ist das Tischtuch zwischen ihm und Präsident Ingo Wellenreuther zerschnitten? Sonst würde man erwarten, dass Becker sich schützend vor seinen Präsidenten stellt. Auch auf die Unterstützung des Karlsruher Oberbürgermeisters, Frank Mentrup, kann Wellenreuther nicht zählen. Die beiden Politiker kämpften einst um den Posten des OB-Amtes und liegen seit Jahren wegen des Stadionneubaus miteinander im Clinch.

Wie geht es weiter?

Vielleicht gibt es bis zur Mitgliederversammlung am Freitag eine Einigung zwischen den Parteien. Es ist gut möglich, dass Wellenreuther zurücktritt, um den Streit zu beenden. Viele Unterstützer hat der Bundestagsabgeordnete inner- und außerhalb des Vereins nicht mehr. Falls es vor Freitag zu einer Einigung kommen sollte, könnte die Mitgliederversammlung abgesagt werden. Aber wie auch immer dieser Streit ausgeht, es ist eine schlechte Werbung für den Karlsruher SC, für die Stadt Karlsruhe und letztlich für den gesamten Fußball.