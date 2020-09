Die große Besonderheit einer Insolvenz in Eigenverwaltung kann den KSC-Fans Mut machen: Es geht dabei nicht darum, ein Unternehmen geordnet abzuwickeln, sondern es zu sanieren und fit für die Zukunft zu machen.

Diese Eigenart spiegelt sich in den Personen, die an den Verfahren beteiligt sind. Bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung bleibt die Geschäftsführung des Unternehmens in aller Regel im Amt, sie führt die laufenden Betrieb weiter. Dabei greift ihr in der Regel ein Sanierungsberater unter die Arme, der die Unternehmenschefs während des gesamten Insolvenzprozesses unterstützt. Einen Insolvenzverwalter, der das gesamte Vermögen des Unternehmens managt und auch sonst alle Stricke im Unternehmen zieht, gibt es anders als bei einer Regelinsolvenz nicht. Ein Pluspunkt, auch für die Außenwahrnehmung des Unternehmens.

Insolvenz in Eigenverwaltung muss beim zuständigen Insolvenzgericht beantragt werden. In vielen Fällen erarbeitet das Unternehmen danach einen Insolvenzplan. In ihm ist aufgeführt, wie der Betrieb in Zukunft weiter arbeiten möchte – und vor allem: Wie die Forderungen der Gläubiger abzugelten sind. Meist erhalten diese nur einen Bruchteil ihres Geldes. Rechtsanwalt und Insolvenzrechtsexperte Jörg Fratzke zufolge sind es häufig weniger als zehn Prozent der geliehenen Summe.

Spielerverträge würden Gültigkeit behalten

Alternativ können Gläubiger an zukünftigen Einnahmen des Unternehmens beteiligt werden. Wenn 50 Prozent der Gläubiger dem Insolvenzplan vor Gericht zustimmen, was in den meisten Fällen geschieht, gilt das Insolvenzverfahren als abgeschlossen. Nach Entschädigung der Gläubiger ist das Unternehmen schuldenfrei. Und kann wirtschaftlich von vorn beginnen. Eine Insolvenz in Eigenverwaltung hätte für den KSC aber noch einen weiteren Vorteil – und der betrifft sein wohl größtes Kapital: Anders als bei vielen Regelinsolvenzen blieben die Spielerverträge in Kraft.

Insolvenzverwalter strukturieren die Konkursmasse eine Unternehmens nämlich oft um, gründen also zum Beispiel unter dem Dach des Unternehmens eine neue GmbH. Weil Spieler in diesem Fall offiziell einen neuen Arbeitgeber haben, verlieren Verträge ihre Gültigkeit. Bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung besteht diese Gefahr nicht. Der Ball im Wildparkstadion könnte also bald wieder rollen – natürlich erst nach Ende der Coronaspielpause.