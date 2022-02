KSC will gegen Nürnberg wieder gewinnen

Nach zwei Niederlagen in Folge will Fußball-Zweitligist Karlsruher SC am Samstag gegen den 1.FC Nürnberg gewinnen. Im Wildparkstadion werden rund 10.000 Zuschauer erwartet. Erstmals wird wieder der Stehplatzbereich geöffnet.

KSC-Trainer Christian Eichner erwartet ein hochinteressantes und gutes Zweitliga-Spiel gegen Nürnberg. Die Mannschaft sei voller Tatendrang und am Ende würden Kleinigkeiten die Partie gegen den Tabellensiebten entscheiden, so Eichner. Nürnberg verfüge trotz der 0:5-Niederlage zuletzt gegen Ingolstadt über eine gute Mannschaft.

"Das wird eine offene Partie, ein 50:50-Spiel. Wir gehen da voller Optimismus rein!"

Nach Pfiffen fordert KSC-Trainer Eichner Unterstützung

Angesichts des nach zwei Niederlagen nacheinander näherrückenden letzten Tabellendrittels kann sich der Karlsruher SC über die Rückkehr von Innenverteidiger Christoph Kobald nach abgelaufener Gelbsperre freuen. Auch der Einsatz von Torhüter Marius Gersbeck ist trotz einer Handblessur nicht gefährdet.

Den erhofften Klassenerhalt sieht Eichner noch nicht in akuter Gefahr. "Es gibt genug Gründe, an diese Mannschaft zu glauben", findet der 39-Jährige. Dennoch appellierte Eichner an die möglichen 10 000 Fans, die Mannschaft zu unterstützen. "Das sind charakterlich einwandfreie Jungs", sagte er.

KSC darf dank Sondergenehmigung Stehplatzbereich öffnen

Dank einer Ausnahmegenehmigung des Gesundheitsamts darf der KSC am Samstag weitere Tribünenblöcke öffnen. Nach Angaben des Clubs vom Freitag sind in der Partie an diesem Samstag nun auch 2.500 Stehplätze auf der Südtribüne verfügbar. Die Osttribüne darf zu 70 Prozent ausgelastet sein. Durch die neue Regelung sind zudem Tageskarten für die Osttribüne verfügbar, so dass der Verein mit fast 10.000 Fans rechnet. Aus Nürnberg werden 500 Anhänger erwartet.

In Baden-Württemberg gilt seit dieser Woche eine angepasste Corona-Landesverordnung. Sie besagt, dass Sportveranstaltungen vor bis zu 10.000 Zuschauern bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent stattfinden dürfen. Die Besucher müssen gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sein und einen negativen Schnelltest mitbringen.