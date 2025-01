"Volle Kraft voraus": Der KSC freut sich auf das Duell mit Fortuna Düsseldorf

Vor dem Duell mit Fortuna Düsseldorf lichtet sich das Lazarett beim Karlsruher SC. Cheftrainer Christian Eichner durfte sich über Trainings-Rückkehr von Mikkel Kaufmann freuen.

"Der Trainingsplatz war zu meiner Überraschung sehr gefüllt", sagte Christian Eichner am Donnerstag mit Blick auf die jüngsten Personalsorgen beim KSC. Auf dem Platz standen auch Spieler, mit denen er "überhaupt nicht gerechnet hatte." Dazu zählten Sebastian Jung (Wadenprobleme) und Mikkel Kaufmann, die zuletzt verletzungsbedingt pausieren mussten.

Besonders bei Kaufmann kommt die Entwicklung überraschend. Der Angreifer, der in dieser Winter-Transfer-Periode vom 1. FC Heidenheim zurück zum Karlsruher SC gewechselt war, zog sich beim 1:2 in Nürnberg eine Verletzung am Außenband des linken Knöchels zu und drohte nach Vereinsangaben "ein paar Wochen" auszufallen. Nun stand der Däne - mit Unterstützung eines Tape-Verbands am Sprunggelenk - bereits wieder auf dem Platz. Man müsse, so Eichner, aber noch die kommenden Trainingstage abwarten um beurteilen zu können, ob Kaufmann eine Option für das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf (Samstag, 13:00 Uhr) sein kann. Der Trainer sei aber "optimistisch", dass der Stürmer im Kader stehen wird.

Christian Eichner spürt keinen Druck, sondern Freude

Gegen die Fortuna fordert Eichner ein anderes Auftreten seiner Spieler im Vergleich zur Niederlage beim 1. FC Nürnberg. "Uns hat jeglicher Zugang in die Bereiche gefehlt, die die Mannschaft normalerweise vordergründig auszeichnen", sagte er. Ihm hätten vor allem die Freude, der Spaß und das Leben im Team gefehlt. "Und wenn das fehlt, keine Chance in Liga zwei, egal gegen wen", warnte er.

Vor dem Duell mit dem Tabellenneunten aus Düsseldorf spüre Eichner keinen Druck, sondern Freude auf das erste Heimspiel im Jahr 2025 vor stimmungsvoller Kulisse. Knapp 29.000 Tickets sind bereits verkauft, am Spieltag gibt es noch Restkarten an den Tageskassen zu erwerben.